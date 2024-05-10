المرة الثانية خلال 6 شهور.. رئيس أوكرانيا يتخذ قرارا ضد قائد قوات العمليات الخاصة

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قرر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إقالة قائد قوات العمليات الخاصة، وهي الإقالة الثانية خلال ستة أشهر لقائد الوحدة التي تعمل في الأراضي التي تحتلها روسيا.



إقالة قائد قوات العمليات الخاصة



خلافات بين زيلينسكي والقائد العام



وفي التفاصيل، جاء إعلان إقالة الكولونيل سيرهي لوبانتشوك وتعيين البريجادير أولكسندر تريباك خلفا له في مرسومين على الموقع الإلكتروني للرئيس دون تفسير لهذه الخطوة.وشارك تريباك بنشاط منذ 2014 في العمليات الدفاعية في شرق أوكرانيا ضد الانفصاليين المدعومين من روسيا. وكان جزءا من قادة عملية صد الهجوم الروسي على مطار دونيتسك، وهي واحدة من أكبر العمليات آنذاك.هذا وقد تغيرت قيادات الجيش الأوكراني على مستويات مختلفة منذ فبراير عندما أقال زيلينسكي، في تغيير كبير، رئيس هيئة أركان القوات المسلحة فاليري زالوجني وعين خلفا له قائد القوات البرية آنذاك أولكسندر سيرسكي.وقال زيلينسكي حينها، إن قيادة عسكرية جديدة ستتولى قيادة القوات المسلحة ووعد "بإعادة تشغيل" النظام من خلال جلب قادة ذوي خبرة يفهمون الاحتياجات اليومية للقوات.وجاء هذا التغيير في وقت غلب عليه عدم اليقين بالنسبة لأوكرانيا مع بدء القوات الروسية في التقدم شرقا مستفيدة من النقص العددي في صفوف أوكرانيا على الجبهة إضافة إلى تضاؤل مخزون قذائف المدفعية.وفي مرسوم منفصل صدر أمس الخميس، أعاد زيلينسكي أيضا تعيين دميترو خيرخا قائدا لقوات الدعم بالجيش، وهو المنصب الذي أُقيل منه دون أي تفسير في مارس.أيضا تم تعيين لوبانتشوك لقيادة القوات الخاصة في نوفمبر الماضي عقب الإقالة المفاجئة لسلفه فيكتور خورينكو.ووفقا للخبراء، فإن إقالة خورينكو في ذلك الوقت علامة على وجود خلاف متزايد بين زيلينسكي والقائد العام آنذاك الذي تمت إقالته بعد أشهر.