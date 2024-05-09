دولة أوروبية جديدة تعلن عن نيتها الاعتراف بدولة فلسطين في هذا الموعد

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أعلن رئيس الوزراء السلوفيني روبرت غولوب، أن حكومته بدأت اليوم الخميس إجراءات الاعتراف بالدولة الفلسطينية كشكل من أشكال الضغط لإنهاء الصراع في غزة لتنفذ بذلك خطوة أعلنتها في مارس.



أهوال غزة:



دول أوروبية تدرس الاعتراف بفلسطين:



ونقل عن غولوب قوله على صفحة الحكومة على منصة إكس "الأهوال التي نراها كل يوم في غزة غير مقبولة ويجب أن تتوقف".وأضاف "أدعو (دولة الاحتلال) إلى التوقف فورا عن هجماتها على غزة والذهاب إلى طاولة المفاوضات".وكانت شبكة الإذاعة والتلفزيون الأيرلندية (آر تي إي) ذكرت أن أيرلندا وإسبانيا ودولا أخرى أعضاء في الاتحاد الأوروبي تدرس مسألة الاعتراف بدولة فلسطينية في 21 مايو.وتجدر الإشارة إلى أن فلسطين تتمتع بصفة عضو مراقب في الأمم المتحدة. وفي أبريل وجهت طلبا لمنحها العضوية الدائمة في المنظمة.وتدرس عدة دول أوروبية الاعتراف بـ"دولة فلسطين" خلال الأيام القليلة المقبلة، حسبما كشف تقرير للإذاعة الوطنية الأيرلندية.وقالت الإذاعة إن أيرلندا وإسبانيا وعدد من الدول الأوروبية الأخرى قد تعترف بالدولة الفلسطينية في 21 مايو الجاري.وأضافت أن الاتصالات بين مسؤولي أيرلندا وإسبانيا وسلوفينيا ومالطا تكثفت مؤخرا، بهدف اعتراف الدول بشكل مشترك بالدولة الفلسطينية.وأوضح التقرير أن "تاريخ 21 مايو قيد النظر والدراسة".