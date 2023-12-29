إنقاذ طفلة من تحت أنقاض منزل قصفه الاحتلال في غزة (فيديو)

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وثق مقطع فيديو متداول، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إنقاذ طفلة من تحت أنقاض منزل قصفه الاحتلال الصهيوني في قطاع غزة.





إنقاذ طفلة في قطاع غزة اضافة اعلان



مخططات الاحتلال الصهيوني



جرائم الاحتلال في غزة





إنقاذ طفلة من تحت أنقاض منزل قصفه الاحتلال في غزة#خبرني pic.twitter.com/7uZNREQW9x — خبرني Khaberni (@khaberni) December 28, 2023

وأظهر مقطع فيديو قيام رجال الإنقاذ بإزالة الانقاض من المنزل المتهدم لإنقاذ الطفلة التي بدت في حالة إعياء شديد، حيث تم نقلها على الفور للمستشفى لتلقي العلاج.وفي وقت سابق، أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية أن مخططات الحكومة الصهيونية تعمق من حرب الإبادة الجماعية ضد شعبنا في قطاع غزة، ومن إجراءاتها أحادية الجانب غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وتعمل على تكريس الفصل بين جناحي الوطن لوأد أية فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض.وأوضحت في بيان، صدر اليوم، أن مخططات استكمال مراحل الضم التدريجي المعلن وغير المعلن للضفة الغربية المحتلة، وتخصيصها كعمق إستراتيجي لدولة الاحتلال والاستيطان، من شأنه تخريب أية جهود إقليمية ودولية مبذولة لإحياء عملية السلام، والمفاوضات، من خلال سباقها المحموم مع الزمن لخلق وقائع جديدة على الأرض يصعب تجاوزها نحو تطبيق حل الدولتين.وأدانت الانتهاكات والجرائم المتواصلة لقوات الاحتلال وعصابات المستعمرين ضد المواطنين، وأراضيهم، وممتلكاتهم، ومنازلهم، ومقدساتهم، في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، التي تشهد تصعيداً ملحوظاً.وحمّلت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج وتداعيات جرائم قوات الاحتلال وميليشيات المستعمرين، خاصة التحريض المتواصل والمستمر لارتكاب المزيد من الجرائم الذي يمارسه الوزيرين المتطرفين بن غفير وسموتريتش، اللذان يوفران الدعم والحماية والتشجيع لهم، وتزويدهم بالأموال والأسلحة اللازمة، لارتكاب المزيد من الجرائم بحق الفلسطينيين، في سياسة صهيونية رسمية؛ تهدف لاستكمال مراحل الضم التدريجي المعلن وغير المعلن للضفة الغربية المحتلة، وتخصيصها كعمق إستراتيجي لدولة الاحتلال والاستيطان.وفي هذا الصدد، أكدت في بيانها أن حكومة اليمين المتطرف في دولة الاحتلال توفر الغطاء لتلك الجرائم، وتستخف بالمواقف الدولية والأميركية التي تطالبها بوقف الاستيطان، ولجم وتفكيك ميليشيات المستعمرين المسلحة، ووقف إرهابها ضد المواطنين، لإدراكها بعدم جدية تلك المواقف خاصة، وأنها لا ترتبط بأية إجراءات أو أفعال رادعة أو عقوبات تجبر دولة الاحتلال على تفكيك تلك الميليشيات، ورفع الحماية عنها وتجفيف مصادر تمويلها.وفي ختام بيانها، رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية في بيانها بمواقف الدول التي تدين الاستيطان، وفرضت في الآونة الأخيرة عقوبات على عناصر الإرهاب اليهودي العاملة في الضفة الغربية المحتلة، وتطالب الدول كافة بوضعهم على قوائم الإرهاب، وملاحقتهم، ومحاكمتهم، خاصة الذين يحملون جنسياتها.