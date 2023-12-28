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استيقظ مذعوراً من "كابوس".. جندي صهيوني يطلق النار على رفاقه بعد عودته من غزة

جندي صهيوني
جندي صهيوني
أ أ
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أطلق جندي صهيوني النار على رفاقه بعد أيام من عودته من قطاع غزة، حيث استيقظ مذعورا من كابوس وأطلق النار عشوائيا على رفاقه المتواجدين معه في الغرفة.
وتفصيلا، بعد عودته من القتال في قطاع غزة للاستراحة، قام أحد الجنود الصهاينة بإطلاق النار على زملائه، وذلك بعد استيقاظه مذعوراً من "كابوس" خلال نومه، ما أدى إلى إصابة عدد من رفاقه بجروح متفاوتة.اضافة اعلان

إطلاق نار في عسقلان


وذكرت القناة 12 التابعة للكيان المحتل، أنه بعد أسابيع من القتال البري في غزة، غادر العديد من الجنود القطاع من أجل الاسترخاء والراحة في مناطق محيطة، لكن "حادثة غير عادية" وقعت في أحد معسكرات الجيش في عسقلان.

كما قالت إن "جندياً من الكتيبة 890 استيقظ مذعوراً من كابوس في الليل، وأطلق النار على جدار الغرفة التي كان ينام فيها، وأصاب بالخطأ بعض رفاقه"، قبل السيطرة عليه وتحويله للعلاج النفسي.

تحويل الجندي للعلاج النفسي


وفي أعقاب ذلك، باشرت الشرطة العسكرية التحقيق في ملابسات الحادث، فيما قرر الجيش الصهيوني عدم التحقيق مع الجندي (في هذه المرحلة) بسبب وضعه الصحي، على أن يجري ذلك وفقاً لمراجعة وتقدير الأطباء.

وأصدر جيش الاحتلال بياناً، قال فيه إنه لن يجري التحقيق مع الجندي في الوقت الراهن بسبب حالته الطبية، ولن يُستأنف التحقيق إلا بعد أن يأذن أطباؤه بذلك.

من جانبه، قال مسؤول عسكري لم يذكر اسمه "لو وقع الحادث في منزل الجندي لكان الضرر أكبر بكثير، وهذا هو السبب الذي يجعل جيش الاحتلال لا يتعجل في إطلاق سراح الجنود إلى منازلهم خلال فترات الراحة، ويرافقهم تحت إشراف متخصصين خلال هذه الأيام الصعبة".

يشار إلى أن الحادث وقع خلال مكوث جنود من لواء المظليين داخل معسكر لجيش الاحتلال الصهيوني في عسقلان، الأسبوع الماضي، بهدف "الاستراحة"، بعد أسابيع من القتال في قطاع غزة.

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