إحصائية صادمة.. 135 ألف طفل رضيع في غزة فقدوا احتياجاتهم الغذائية

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وثق مركز الميزان لحقوق الإنسان في غزة في تقرير له، تراجع الحالة الغذائية والصحية لنحو 135 ألف طفل رضيع في قطاع غزة دون سن الثانية من عمرهم، مع استمرار العدوان الصهيوني لليوم 79. اضافة اعلان





نزوح 90% من السكان



ظروف التهجير القسري



وأشار المركز، إلى أن 74 في المئة من سكان قطاع غزة، الذين نزح 90 في المئة منهم بسبب القصف المكثف من قبل الاحتلال، الذي دمر مدن ومخيمات وقرى في القطاع، يعيشون في ظروف قاسية، منها ماهو صحي ونفسي.وأضاف أنه يتم ولادة 183 طفلاً يومياً، تقيم أمهاتهم داخل مراكز الإيواء التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا.وتابع المركز أن 90 في المئة من نساء غزة، يعشن ظروف التهجير عن منازلهن قسراً، مع استمرار عمليات القصف الصهيوني.