مسؤولة أممية: قطاع غزة أخطر مكان في العالم بالنسبة للأطفال بسبب جرائم الاحتلال

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أكدت أديل خضر المديرة الإقليمية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن قطاع غزة هو أخطر مكان في العالم بالنسبة للأطفال. اضافة اعلان





المنظمة تدق ناقوس الخطر



العدوان الصهيوني على غزة



وأضافت خضر، في تصريحات للموقع الرسمي لـ "اليونسيف"، أن المنظمة والجهات الإنسانية الأخرى ظلت تدق ناقوس الخطر منذ أسابيع، حيث التقى فريق المنظمة على الأرض بأطفال فقدوا أطرافهم ومصابين بحروق من الدرجة الثالثة، وأطفال أصيبوا بالصدمة بسبب العنف المستمر الذي يحيط بهم.وتابعت أنه تم إجبار حوالي مليون طفل على النزوح قسرا من منازلهم، ويتم دفعهم الآن أكثر فأكثر إلى الجنوب إلى مناطق صغيرة مكتظة دون ماء أو طعام أو حماية، مما يعرضهم بشكل متزايد لخطر الإصابة بالتهابات الجهاز التنفسي والأمراض المنقولة بالمياه، كما تتعرض حياتهم لمزيد من التهديد بسبب الجفاف وسوء التغذية والمرض.يذكر أن العدوان الصهيوني على قطاع غزة والمستمر منذ السابع من أكتوبر الماضي، أدى لاستشهاد أكثر من 16 ألف فلسطينيا، بينهم أكثر من 6 آلاف طفل، بالإضافة إلى الآلاف من المصابين والمفقودين.