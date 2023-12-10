الأحد، 26 جمادى الأولى 1445 ، 10 ديسمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

مسؤولة أممية: قطاع غزة أخطر مكان في العالم بالنسبة للأطفال بسبب جرائم الاحتلال

غزة
قطاع غزة
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
أكدت أديل خضر المديرة الإقليمية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن قطاع غزة هو أخطر مكان في العالم بالنسبة للأطفال.اضافة اعلان

المنظمة تدق ناقوس الخطر


وأضافت خضر، في تصريحات للموقع الرسمي لـ "اليونسيف"، أن المنظمة والجهات الإنسانية الأخرى ظلت تدق ناقوس الخطر منذ أسابيع، حيث التقى فريق المنظمة على الأرض بأطفال فقدوا أطرافهم ومصابين بحروق من الدرجة الثالثة، وأطفال أصيبوا بالصدمة بسبب العنف المستمر الذي يحيط بهم.

وتابعت أنه تم إجبار حوالي مليون طفل على النزوح قسرا من منازلهم، ويتم دفعهم الآن أكثر فأكثر إلى الجنوب إلى مناطق صغيرة مكتظة دون ماء أو طعام أو حماية، مما يعرضهم بشكل متزايد لخطر الإصابة بالتهابات الجهاز التنفسي والأمراض المنقولة بالمياه، كما تتعرض حياتهم لمزيد من التهديد بسبب الجفاف وسوء التغذية والمرض.

العدوان الصهيوني على غزة


يذكر أن العدوان الصهيوني على قطاع غزة والمستمر منذ السابع من أكتوبر الماضي، أدى لاستشهاد أكثر من 16 ألف فلسطينيا، بينهم أكثر من 6 آلاف طفل، بالإضافة إلى الآلاف من المصابين والمفقودين.

اقرأ أيضا

رئيس لجنة التحقيق
8:55 م السبت، 09 ديسمبر 2023

بيان عاجل من الجيش الكويتي بشأن التحقيق مع أحد منتسبيه

الاحتلال في غزة
6:50 م السبت، 09 ديسمبر 2023

جيش الاحتلال يعترف: جنودنا وقعوا في كمين في جباليا بغزة وأرسلنا تعزيزات

النازحون الفلسطينيون من غزة
5:27 م السبت، 09 ديسمبر 2023

يتضورون جوعا.. ناقوس خطر أممي بانهيار العملية الإنسانية في غزة

WhatsApp Image 2023-12-09 at 4.02.56 PM
5:09 م السبت، 09 ديسمبر 2023

صواعق تحول هذه الدولة إلى ظلام دامس

اقرأ أيضا

مصر.. "مهندس" ينهي حياة والديه وشقيقه وصاحبه بطريقة مروعة لسبب غريب !

الباب أغلق.. موقف محرج لرئيس وزراء بريطانيا ونظيره الهولندي (فيديو)

وفاة وإصابة 32 طالبا وأستاذا في حريق بجامعة عربية

استمرار القصف.. ارتفاع عدد ضحايا العدوان على غزة لـ 17500 شهيد

عاجل.. الدانمارك تعتمد قانونا حول الإساءة للمصحف.. و"التعاون الإسلامي" تصدر بيانا

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

قصف غزة 8:42 م الأربعاء، 22 نوفمبر 2023

المركز العربي للاستعداد للكوارث يوثّق انتهاكات الاحتلال بقطاع غزة

غزة 10:11 م الثلاثاء، 21 نوفمبر 2023

شهداء وجرحى في قصف لمنازل ومدارس تؤوي نازحين في قطاع غزة

رئيس جنوب إفريقيا 8:38 م الثلاثاء، 21 نوفمبر 2023

رئيس جنوب إفريقيا: الاحتلال يرتكب إبادة جماعية وجرائم حرب في قطاع غزة

تشييع شهداء غزة 9:43 ص الثلاثاء، 21 نوفمبر 2023

13 ألف شهيد.. الكشف عن آخر حصيلة لضحايا العدوان على غزة

اقرأ أيضا

آثار العدوان الصهيوني على قطاع غزة
11:37 م الجمعة، 08 ديسمبر 2023

الاحتلال يقصف شمال قطاع غزة بالفسفور الأبيض المحرم دوليا

غزة
8:28 م الجمعة، 08 ديسمبر 2023

قيل التصويت.. دعوات دولية لتحرك عالمي لوقف إطلاق النار في غزة

الرئيس بوتن
4:48 م الجمعة، 08 ديسمبر 2023

رسميًا.. بوتين يترشح لانتخابات الرئاسة في روسيا 2024

السفارة الأمريكية بغداد
4:27 م الجمعة، 08 ديسمبر 2023

ملاحقة مرتكبي الحادث.. استهداف السفارة الأمريكية في بغداد بصاروخين

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

GA7zYPuXoAAw0Bk
12:08 ص الأحد، 10 ديسمبر 2023

بيان عاجل من حساب المواطن بشأن مستحقات شهر ديسمبر

المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
7:02 م السبت، 09 ديسمبر 2023

عاجل.. خطوات إكمال بيانات المنشأة في تأميناتي أعمال

الأمن العام1
6:00 م السبت، 09 ديسمبر 2023

عاجل.. ضربات أمنية تستهدف مواطنين ووافدين في القصيم وجازان والمدينة (تفاصيل)

وزارة الحج والعمرة
5:00 م السبت، 09 ديسمبر 2023

عاجل.. 4 مخالفات .. إلغاء تراخيص شركات للحج والعمرة بقرار رسمي من الوزارة

وزارة الداخلية
4:00 م السبت، 09 ديسمبر 2023

عاجل.. الداخلية تعلن عن تنفيذ حكم الشرع في مواطن بحائل وتكشف جريمته

WhatsApp Image 2023-12-09 at 12.19.11 PM (1)
3:01 م السبت، 09 ديسمبر 2023

عاجل.. يبدأ التقديم غدا .. وظائف شاغرة في جامعة الباحة و10 شروط للقبول