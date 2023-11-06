ظهر مرتديا واقيا للرصاص.. وزير الخارجية الأمريكية في زيارة مفاجئة لدولة عربية (صور)

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ظهر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، وهو يرتدي سترة واقية من الرصاص في مطار بغداد الدولي، وذلك بعد تهديد المليشيات الموالية لإيران باستهداف المصالح الأميركية. اضافة اعلان





بلينكن في مطار بغداد:



بلينكن يلتزم الصمت:

وكان وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن، قد قام بزيارة غير معلنة إلى العراق أمس الأحد .وبحسب ما تناقلته وسائل إعلام، ظهر أنتوني بلينكن في عدد من الصور وهو يرتدي سترة واقية من الرصاص ، أثناء زيارته للسفارة الأمريكية في العاصمة العراقية بغداد .وأفادت شبكة " سي إن إن" الأمريكية أن بلينكن التقى خلال زيارته للعراق برئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في بغداد لأكثر من ساعة.كما زار السفارة الأمريكية حيث تلقى إحاطة أمنية حول التهديد الذي تتعرض له المنشآت الأمريكية.أيضا وثق مقطع فيديو، لحظة قيام مجموعة كبيرة من الأشخاص، بمقاطعة وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، خلال جلسة استماع للجنة المخصصات بمجلس الشيوخ، مطالبين بوقف إطلاق النار في غزة.وخلال كلمة وزير الخارجية، قام رجل بمقاطعة بلينكن وهو يصرخ "وقف إطلاق النار الآن، أنقذوا أطفال غزة"، ثم انضم له عدد كبير من الأشخاص، وهتفوا لوقف إطلاق النار في غزة.وهتف متظاهرون آخرون: "من فلسطين إلى المكسيك، يجب إزالة كل الجدران، فلتعيش غزة"، بينما قامت قوات الأمن المتواجدة داخل مجلس الشيوخ الأمريكي بإخراجهم واحدًا تلو الآخر من القاعة.والتزم وزير الخارجية الأمريكي الصمت خلال هتافات المتواجدين داخل القاعة، حتى قامت الشرطة بإخراجهم.