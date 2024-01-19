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كوريا الشمالية تعلن اختبار "نظام أسلحة نووية تحت الماء"

اختبار نظام أسلحة نووية تحت الماء
اختبار نظام أسلحة نووية تحت الماء
أ أ
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أعلنت كوريا الشمالية اختبار "نظام الأسلحة النووية تحت الماء" ردًا على مناورات بحرية مشتركة أجرتها كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان هذا الأسبوع.اضافة اعلان

اختبار نظام أسلحة نووية تحت الماء

وبحسب وكالة الأنباء الكورية الشمالية، فقد تم اختبار نظام "هايل-5-23"، وهو الاسم الذي أطلقته كوريا الشمالية على مركبات مسيّرة هجومية تحت الماء ذات قدرات نووية، أجراه مركز أبحاث تابع لوزارة الدفاع في المياه قبالة ساحلها الشرقي، دون تحديد موعده.

زيادة قدرة الردع النووي

وقالت بيونغ يانغ إنها طورت نظام "هايل-5-23" محليًا، ولم تذكر الوكالة تاريخ الاختبار.
بينما نقلت عن المتحدث باسم وزارة الدفاع (لم يذكر اسمه) قوله: "زادت قدرة الرد النووي تحت الماء لجيشنا إلى مستوى أعلى".
وأضاف "وستستمر أعمال الردع في البحر وتحت الماء ضد المناورات العدائية للبحرية الأمريكية وحلفائها".
وأجرت القوات البحرية لكوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان هذا الأسبوع تدريبات مشتركة استمرت ثلاثة أيام حتى الأربعاء.
كما شاركت في المناورات حاملة الطائرات الأميركية "كارل فينسون" في إطار الجهود لتحسين رد الدول الثلات على تهديدات كوريا الشمالية المسلحة نوويًا.

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