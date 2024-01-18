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تعطل مفاجيء لطائرة وزير الخارجية الأمريكي أثناء مغادرة "دافوس"

بلينكن
بلينكن
أ أ
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قال مسؤولون إن وزير الخارجية الأمريكي "أنتوني بلينكن" لم يتمكن من مغادرة مدينة دافوس في سويسرا، بعدما حضر الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي، بسبب مشكلة في طائرته. اضافة اعلان
 

طائرة "بلينكن" توقفت بسبب مشكلة خطيرة:



ووفقًا لوكالة "بلومبرج"، فإن طائرة "بلينكن" من طراز "بوينج 737 معدلة"، تعرضت لـ"خلل فادح" بعد اكتشاف تسرب للأكسجين ولم يكن من الممكن إصلاحه على الفور، واعتبرت بعد ذلك غير آمنة للطيران. 
  
وذكرت الوكالة أن طائرة أصغر حجمًا وصلت من بروكسل إلى زيورخ، لنقل كبير الدبلوماسيين الأمريكيين إلى وطنه، فيما استقل بعض مساعدي "بلينكن" والوفد الصحفي رحلات تجارية. 

توقيف طائرات "بوينج" لوجود مشكلات بها:


وتواجه شركة "بوينج" تحدي كبير مع أبرز طائراتها من طراز 737 ماكس والتي تم وقفها في جميع أنحاء العالم لاكتشاف مشاكل فنية بها.

وقالت إدارة الطيران الفيدرالية إنها "تراقب عن كثب" عمليات التفتيش المستهدفة لطائرة بوينغ 737 ماكس، وستنظر في اتخاذ إجراءات إضافية بناءً على أي اكتشاف آخر للأجهزة غير المربوطه بإحكام أو المفقودة.

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