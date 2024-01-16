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مصرع 5 أشخاص وإلغاء آلاف رحلات الطيران نتيجة عواصف شتوية في أمريكا

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عواصف رعدية
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ضربت عواصف شتوية عددًا من الولايات في أمريكا نتج عنها مصرع خمسة أشخاص على الأقل، وإلغاء رحلات الطيران، حيث سجلت بعض الولايات درجات حرارة تحت الصفر.
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عواصف شتوية قاسية

وأدت العواصف الشتوية القاسية التي اجتاحت ولايات أركنساس وميسيسيبي وتينيسي وممفيس وأوريغون إلى إلغاء أكثر من 3100 رحلة جوية من وإلى داخل الولايات المتحدة، وتأجيل أكثر من 9000 رحلة.
فيما قررت ست ولايات، منها ألاباما وأركنساس وجورجيا ولويزيانا وميسيسيبي وتينيسي وتكساس ووست فرجينيا، إغلاق المدارس.

ومؤخرًا، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر برج بروكلين الشهير في الولايات المتحدة الأمريكية وهو يتمايل بفعل شدة الرياح.

تمايل برج بروكلين في أمريكا


وتباينت ردود الأفعال حول المقطع، حيث كذب البعض المقطع، بينما صدقه آخرون، فيما أوضح خبراء، أن المقطع، المتداول، تم تصميمه بتقنية تايم لابس.
وخلال المقطع، ظهر البرج الشهير في أمريكا يتمايل من شدة الرياح، فيما تشهد الولايات المتحدة الأمريكية حالة من التقلبات الجوية.

عواصف قطبية


هذا وتشهد الولايات المتحدة الأمريكية، موجة من العواصف القطبية الشمالية بتحطيم الأرقام القياسية لدرجات الحرارة المنخفضة في قلب البلاد، ونشرت البرد والثلوج من الساحل إلى الساحل، وألقت برودة على كل شيء من تصفيات كرة القدم للحملات الرئاسية.

ونشرت "أسوشيتد برس" في تقريرها، أنَّ السُلطات فتحت تحقيقًا بشأن حالة وفاة في بورتلاند بولاية أوريجون، بسبب انخفاض حرارة الجسم مع سقوط أمطار متجمدة وثلوج كثيفة في مدينة أكثر اعتيادية على أمطار الشتاء المعتدلة.
هذا ولجأ مئات الأشخاص إلى مراكز التدفئة أثناء الليل، كما جرى الإبلاغ عن حالات وفاة مرتبطة بالطقس في وقت سابق من الأسبوع في كاليفورنيا وأيداهو وإلينوي وويسكونسن.

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