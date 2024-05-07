الثلاثاء، 28 شوال 1445 ، 07 مايو 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

"حفاظا على خصوصية الميت".. فتوى بالكويت تحرم أخذ بصمته لفتح جواله بعد وفاته

فتوى الكويت
فتوى الكويت
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
حفظا على حرمة الميت وحفظ خصوصيته بعد الوفاة، أفتت وزارة الأوقاف ممثلة في قطاع الإفتاء والبحوث الشرعية، بعدم جواز تمكين أهل الميت أو غيرهم من أخذ بصمة يده أو وجهه لفتح هاتفه.اضافة اعلان

فتوى بصمة الميت بالكويت:


وذكرت صحيفة القبس الكويتية أن وزارة الأوقاف أوضحت خلال الفتوى أن ذلك يعتبر من خصوصيات الميت ويحمل مظنّة احتوائه على ما يعيب الميت أو يشينه.
كما ذكرت الوزارة أيضا في فتواها أنه لا يجوز الاطلاع عليه سترًا للميت ورعايةً لحرمته.
ونوهت أنه إذا كانت هناك حاجةٌ لفتح هاتفه فيكون ذلك عن طريق القضاء أو الجهة الأمنية المختصة.
جاء ذلك في رد الوزارة على سؤال لمدير إدارة شؤون الجنائز حول جواز تمكين أهل الميت من أخذ بصمة يده أو وجهه لفتح هاتفه.

اقرأ أيضا

سيول جارفة تقتحم المنازل وتجرف الحيوانات بدولة خليجية

مقتل 1155 جندياً أوكرانيا خلال يوم.. روسيا تعلن عن تحرير بلدة جديدة بعد اشتباكات ضارية

تحذيرات واسعة.. فيروس شديد العدوى ينتشر في المدارس بالكويت

تجمهر وإطلاق نار.. بيان لوزارة الداخلية الكويتية

شاهد.. حريق ضخم في أحد الأسواق بالكويت

تابعوا آخر أخبار تواصل على
whatsapp twitter nabd news
كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

الكويت 6:25 م الأحد، 05 مايو 2024

تحذيرات واسعة.. فيروس شديد العدوى ينتشر في المدارس بالكويت

حريق 1:08 ص الأحد، 05 مايو 2024

شاهد.. حريق ضخم في أحد الأسواق بالكويت

مخدرات كويت 1:39 ص الخميس، 25 أبريل 2024

"كوكايين وحشيش و700 زجاجة خمور".. الإطاحة بعشرات الوافدين في دولة خليجية

العمالة الوافدة 12:16 ص الخميس، 25 أبريل 2024

قرار مفاجيء من الداخلية الكويتية بشأن العمالة المصرية