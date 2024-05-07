"حفاظا على خصوصية الميت".. فتوى بالكويت تحرم أخذ بصمته لفتح جواله بعد وفاته

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حفظا على حرمة الميت وحفظ خصوصيته بعد الوفاة، أفتت وزارة الأوقاف ممثلة في قطاع الإفتاء والبحوث الشرعية، بعدم جواز تمكين أهل الميت أو غيرهم من أخذ بصمة يده أو وجهه لفتح هاتفه.



فتوى بصمة الميت بالكويت:

وذكرت صحيفة القبس الكويتية أن وزارة الأوقاف أوضحت خلال الفتوى أن ذلك يعتبر من خصوصيات الميت ويحمل مظنّة احتوائه على ما يعيب الميت أو يشينه.كما ذكرت الوزارة أيضا في فتواها أنه لا يجوز الاطلاع عليه سترًا للميت ورعايةً لحرمته.ونوهت أنه إذا كانت هناك حاجةٌ لفتح هاتفه فيكون ذلك عن طريق القضاء أو الجهة الأمنية المختصة.جاء ذلك في رد الوزارة على سؤال لمدير إدارة شؤون الجنائز حول جواز تمكين أهل الميت من أخذ بصمة يده أو وجهه لفتح هاتفه.