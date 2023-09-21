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صحيفة تواصل الالكترونية

إجلاء 5 آلاف مدني من 3 مناطق في إقليم ناجورنو كراباخ

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إجلاء سكان كراباخ
أ أ
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن قوات حفظ السلام الروسية قامت بإجلاء 5 آلاف مدني من 3 مناطق في إقليم ناجورنو كراباخ.
وأكدت قوات حفظ السلام الروسية، أنها أجلت 3154 شخصًا، بينهم 1428 طفلاً، منذ بدء الأعمال العدائية في الإقليم.اضافة اعلان

إطلاق عملية عسكرية لمكافحة الإرهاب

وكانت أذربيجان، قد أعلنت الثلاثاء، إطلاق عملية عسكرية "لمكافحة الإرهاب" في قره باغ، بغية استعادة النظام الدستوري.
وقال الرئيس الأذربيجاني: إن القوات الأرمينية بدأت تسليم أسلحتها ومغادرة ناجورنو كراباخ، مؤكدًا أن بلاده ليست ضد شعب "كراباخ" الأرمني فهم مواطنونا وإنما ضد قيادته "الإجرامية".
فيما أعلنت سلطات إقليم كاراباخ الأرمنية، أن ١٠ آلاف شخص اضطروا للنزوح عن منازلهم جراء الاشتباكات الأخيرة في الإقليم.
وحسب"سبوتنيك"، فقد دعت وزارة الدفاع الروسية أطراف النزاع إلى الوقف الفوري لإطلاق النار ومواصلة المفاوضات.
وأشارت الوزارة إلى أن قوات حفظ السلام الروسية نظمت الرعاية الطبية للضحايا وإجلاء السكان المدنيين الإقليم من المناطق الأكثر خطورة.
يذكر أن كراباخ، هي منطقة في القوقاز كانت منذ فترة طويلة موضوع نزاع إقليمي بين أرمينيا وأذربيجان، الغالبية العظمى من السكان هم من الأرمن.
 وفي عام 1923، حصلت المنطقة على وضع منطقة الحكم الذاتي داخل جمهورية أذربيجان الاشتراكية السوفيتية.

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