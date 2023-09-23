عاجل ..سقوط طائرة روسية قرب معسكر في مالي.. ومصادر: تحمل عناصر فاغنر

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أفادت قناة "سكاي نيوز" في نبأ عاجل عن سقوط طائرة روسية قرب معسكر في مدينة غاو شمالي مالي.



يأتي ذلك في وقت تداولت فيه العديد من المواقع أن تلك الطائرة كانت تحمل عدد من عناصر "فاغنر" التي لقي قائدها مصرعه منذ أيام. اضافة اعلان





مصرع قائد فاغنر:



وكالة النقل الجوي:



وتحطمت في وقت سابق طائرة ركاب خاصة على متنها 10 أشخاص في منطقة تفير شمال العاصمة الروسية خلال رحلة داخلية بين موسكو وسان بطرسبورغ، حسب السلطات، التي أكدت مقتل كل من كان على متنها.وقالت وزارة الطوارئ الروسية في منشور على تطبيق تلغرام: “كان هناك 10 أشخاص على متن الطائرة، من بينهم طاقم من 3 أشخاص. وفقاً للمعلومات الأولية، قضى كل الأشخاص الذين كانوا على متن الطائرة”، حسب فرانس برس.في الوقت نفسه، قالت وكالات أنباء روسية أن اسم قائد مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين مدرج على قائمة ركاب الطائرة.ونقلت وكالات ريا نوفوستي وتاس وإنترفاكس عن وكالة النقل الجوي الروسية “روسافياتسيا” أن اسم بريغوجين ورد على قائمة ركاب هذه الطائرة التي كانت متجهة من موسكو إلى سانت بطرسبرغ وتحطمت وقضى كل من كان على متنها وعددهم 10 أشخاص.