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صحيفة تواصل الالكترونية

الدفاع الروسية: مقتل جنود من قواتها لحفظ السلام في إطلاق نار بقره باغ

قره باغ
قوات روسية
أ أ
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أكدت وزارة الدفاع الروسية مقتل جنود من قوات حفظ السلام الروسية بعد تعرض عربة تقل القوات لإطلاق نار في قره باغ.

إجلاء ألفي مدنياضافة اعلان


وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قوات حفظ السلام التابعة لها أجلت حوالي 2000 مدني عن إقليم قره باغ بسبب الأعمال العسكرية هناك.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم الأربعاء، إن قوات حفظ السلام الروسية أجلت حتى الآن أكثر من ألفي مدني، بينهم 1049 طفلا.

وأضافت أنه تم نقل جميع السكان الذين تم إجلاؤهم إلى أماكن للإقامة المؤقتة وتزويدهم بالوجبات الساخنة، بالإضافة إلى تقديم الخدمات الطبية اللازمة للمصابين.

انتهاك وقف إطلاق النار


وأوضحت الوزارة أن عناصر حفظ السلام الروسية يواصلون تنفيذ مهامهم في إقليم قره باغ، مشيرة إل أنهم يراقبون الالتزام بوقف إطلاق النار في 30 نقطة مراقبة على مدار الساعة.

في نفس السياق قالت وزارة الدفاع إن قوات حفظ السلام الروسية ومنذ الساعة 12:00 من يوم أمس، سجلت العديد من الوقائع المتعلقة بانتهاكات وقف إطلاق النار من الجانب الأذربيجاني على طول خط التماس مع القوات الأرمينية.

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