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"رعاية الأيتام" بجدة تطلق حملة "سند يتيم" لدعم الأيتام وأسرهم في رمضان

جمعية رعاية الأيتام بجدة
جمعية رعاية الأيتام بجدة
أ أ
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أطلقت جمعية رعاية الأيتام بجدة، حملة سند يتيم خلال شهر رمضان المبارك، وذلك حرصاً منها على دعم الأيتام وأسرهم، استشعاراً منها باحتياجات تلك الفئات.

استهداف الفئات المحتاجة من الأيتام اضافة اعلان

وكذلك تحقيقاً لمسؤوليتها الاجتماعية نحو المجتمع من خلال استهداف الفئات المحتاجة من الأيتام ببرامجها وخدماتها المختلفة، وتضم الحملة 11 مشروعاً متنوعاً، بهدف تحقيق التكافل بين أفراد المجتمع، وتوفير احتياجاتهم خلال الشهر الفضيل.
وأفاد المدير التنفيذي للجمعية الدكتور محمد بن عبدالرحيم ناقرو أن حملة "سند يتيم" تتمثل في عدد من المشاريع وهي كفالة اليتيم، وكفالة الأرملة، وكسوة يتيم، والأوقاف، وزكاة المال، والسلة الغذائية، وسقيا يتيم، وعمرة يتيم وأمه.
بالإضافة إلى تفريج كرب وصدقة الشفاء وبرنامج دعم الكفالة, مشيراً إلى أن هذه المشاريع سيتم تنفيذها خلال شهر رمضان المبارك.

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