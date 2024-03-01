رئيس منصة "إحسان": تلقينا أكثر من 5 مليارات ريال منذ إطلاق المنصة (فيديو)

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أعلن رئيس منصة "إحسان"، إبراهيم الحسيني، أن المنصة استقبلت أكثر من 5 مليارات ريال منذ إطلاقها.





صندوق الإحسان الوقفي



مميزات الوقف



pic.twitter.com/CFkNKz3x22 فيديو | رئيس منصة "إحسان" إبراهيم الحسيني: أكثر من 5 مليارات ريال وصلت إلينا منذ إطلاق المنصة #الإخبارية March 1, 2024

منصة إحسان



وقال في مداخلة مع فضائية "الإخبارية"، إن منصة إحسان أطلقت صندوق الإحسان الوقفي خلال حفل تكريم المحسنين برعاية سمو ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، بمبادرة أوقاف الشاكرين.وأوضح أن "هذا الوقف الذي يأتي قبل شهر رمضان، ليكون بوابة للإسهام في وقف يعود نفعه ونفعه لأكثر من 1600 جمعية على مستوى المملكة".ويهدف الوقف إلى توفير فرص الوقف المستدام للمحسنين واستثمار مبالغ التبرع للوقف وصرف العائد منها على أوجه البر وتلبية رغبات المحسنين وتوفير الاستدامة المالية للفرص الخيرية.وأشار الحسيني إلى أن الوقف يتيح الإسهام لكل موقف في اختيار مجال الوقف، واستلام تقارير عن عائد هذه الأوقاف وكيف يتم صرفها، بالإضافة إلى اختيار مجال الصرف والمنطقة الجغرافية.وشدد على أن المنصة تضع على عاتقها حوكمة الوقف وعمليات التبرع والإحسان.وبين أن حديث إمام وخطيب المسجد الحرام، الشيخ ماهر المعيقلي في خطبة الجمعة اليوم عن الوقف كونه من أبواب الخير، يأتي تأكيدًا على أهمية الصدقة الجارية والوقف المستدام لأعمال الخير والعطاء.وتهدف منصة إحسان عبر حملاتها الخيرية والتوعوية إلى تعزيز ثقافة التبرع والتكاتف المجتمعي بما يتواكب مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 ودعم المشاريع المجتمعية والحالات الإنسانية، وتمكين المجتمع من التبرع من خلال قنوات رسمية موثوقة، وتُعد المنصة الوجهة الأولى للتبرعات الموثوقة؛ بوصفها منصة وطنية تضمن للمتبرع الشفافية وتتمتع بالجاهزية الدائمة على مدار الساعة لتحفيز المحسنين على مد يد الخير والعطاء لمستحقيها.وكانت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) قد كُلِّفت بتأسيس منصة إحسان بموجب أمرٍ سامٍ كريم، وتحظى بمتابعة لجنة إشرافية مكونة من 13 جهة حكومية تعمل وفق حوكمة قوية ومحكّمة ضمن المساعي الوطنية الرامية إلى تمكين القطاع الخيري رقميًا بما يدعم مكانة المملكة الرائدة في الخير والعطاء، وتثمّن المنصة جهود وإسهامات المتبرعين وأهل الخير التي وصلت إلى أكثر من 4.8 ملايين مستفيد ومستفيدة منذ إطلاق المنصة حتى الآن.https://x.com/alekhbariyatv/status/1763591946725912804?s=20