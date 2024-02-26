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"تراحم" الحدود الشمالية تسلم 22 وحدة سكنية لمستفيديها

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جمعية تراحم
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أعلنت اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم "تراحم"، بمنطقة الحدود الشمالية، عن تسليم وحدات سكنية للمستفيدين بالشراكـة مع الإسكان التنمـوي، وجمعيـة دار الإسكـان بعرعر، وجمعية إسكان طلعة التمياط.اضافة اعلان

"تراحم" تسلم 22 وحدة سكنية لمستفيديها

 وأوضح مدير اللجنة، مطلق الشمري، أنه تم تسليم 22 وحدة سكنية، يأتي ذلك استكمالاً لدور اللجنة في العناية الأساسية في إطار تلبية احتياجات المستفيدين ودعم استقرارهم.
في الوقت نفسه، سلمت اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم بالجوف “تراحم” وحدات الإسكان التنموي لمستحقيها في مدينة سكاكا وفق الاتفاقية المبرمة بين اللجنة وإدارة شؤون الإسكان بالجوف.

تأمين المسكن لأسر السجناء والمفرج عنهم

وتقدم لجنة تراحم خدمة تأمين المسكن لأسر السجناء والمفرج عنهم بما يحقق لهم تحقيق الاستقرار الأسري، وذلك عبر وحدات الإسكان التنموي التي تسلم إلى اللجنة، وتسند لها مهام تسكين المستفيدين.

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