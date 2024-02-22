منجز وطني جديد.. منصة إحسان تنال جائزة القمة العالمية عن فئة الشمولية والتمكين

أ أ
في منجز وطني جديد يضاف لمسيرة الإنجازات الوطنية في المملكة، حصلت المنصة الوطنية للعمل الخيري على جائزة القمة العالمية 2023 عن فئة الشمولية والتمكين، في خطوة تؤكد مسيرة المملكة الريادي تقنياً ورقمياً.
تعزيز ثقافة التبرع والتكاتف+جهود منصة إحسان في العمل الخيري، تأتي من منطلق تعزيز ثقافة التبرع والتكاتف المجتمعي بما يتواكب مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 ودعم المشاريع المجتمعية والحالات الإنسانية عبر استثمار تقنيات البيانات والذكاء الاصطناعي بدعمٍ من الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي سدايا.
يأتي ذلك لتقديم أفضل تجربة تبرّع تسهّل عمل الخير ووصول التبرعات إلى المستفيدين بكل يسر وسهولة، من خلال ابتكار وتطوير البرامج والخدمات التي تغطي مختلف المجالات الخيرية والتنموية، بما يعود بالنفع على الفئات المستحقة.