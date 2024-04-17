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جمعية "تراؤف" في حفر الباطن تحصل على جائزة التميز في العمل الخيري

جائزة التميز لجمعية تراؤف
جائزة التميز لجمعية تراؤف
أ أ
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 حصلت جمعية رعاية الأيتام بمحافظة حفر الباطن "تراؤف" على جائزة التميز في العمل الخيري في دورتها الخامسة.
وذلك في حفل تكريم الفائزين بالجائزة، والذي أقيم في الرياض أمس الأول برعاية معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي.اضافة اعلان

تميز جمعية "تراؤف" في العمل الخيري


 وأوضحت الجمعية أن حصولها على هذه الجائزة جاء تتويجًا لمسيرة التميُّز في عطائها وإسهامها الفاعل في التنمية الوطنية والتمكين لمستفيديها، وتبنيها لأفضل الممارسات المؤسسية المتميزة محليًا وعالميًا، ومبادئ التحسين المستمر والعمل المؤسسي بروح الابتكار لتحقيق أثرٍ مستدام.


 يُذكر أن الجائزة تهدف إلى نشر ثقافة الجودة والإتقان والتميز، والارتقاء بفعالية وكفاءة العمل المؤسسي في القطاع غير الربحي، وتشجيع روح المنافسة بين المنظمات، وغرس روح الإبداع والتعلم المستمر، وتوفير مرجعيةٍ وأسسٍ معياريةٍ لقياس مدى التقدم في أداء المنظمات، ونشر الممارسات والتجارب المثلى، وتكريم وتحفيزِ المنظمات المتميزة إسهامًا في دعم وتشجيع مبادرات تنمية القطاع غير الربحي بما يعزّز دوره ويحقّق أهداف رؤية المملكة 2030.

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