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خلال شهر رمضان.. أكثر من 400 ألف وجبة إفطار توفرها جمعية البر بالمدينة

جمعية البر بالمدينة
أرشيفية
أ أ
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تنفذ جمعية البر بالمدينة المنورة مشروعها الرمضاني في تفطير الصائمين لشهر رمضان المبارك لعام 1445هـ في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم.

13 ألف وجبة إفطار صائم:اضافة اعلان

وأوضح أمين عام الجمعية المهندس صالح بن عبدالعزيز جبلاوي أن الجميعة توزيع يوميًا 13 ألف وجبة إفطار صائم متكاملة لزوار المسجد النبوي ومسجد قباء، وكذلك الأحياء السكنية من خلال مايقارب الـ 100 متطوع من أبناء الجمعية.

وأضاف أن مشروع تفطير الصائمين يأتي ضمن مجموعة مشاريع تنفذها جمعية البر بالمدينة المنورة, وتهدف الجميعة من خلاله إلى توفير أكثر من 400 ألف وجبة خلال شهر رمضان المبارك حيث عملت الجمعية على وضع الخطط المتكاملة وترتيب وتجهيز المخيمات التي تؤوي الصائمين للإفطار قبل دخول موسم شهر رمضان المبارك.

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