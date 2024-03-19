مليون مستفيد و55 مسلما جديداً ضمن جهود جمعية الدعوة والإرشاد بينبع

أ أ

أبرزت جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في ينبع الصناعية في تقريرها السنوي لعام 2023 إنجازاتها بقسمي الدعوة العامة ودعوة الجاليات بإجمالي عدد مليون وثلاث مئة مستفيد و55 مسلما جديداً.



جهود جمعية الدعوة والإرشاد



مشروع الدعوة الإلكترونية



وجاء في سياق التقرير لقسم الدعوة العامة إقلمة 432 من المحاضرات والدروس وتنفيذ ثلاث دورات علمية وأربع دورات تدريبية و334 كلمة في المساجد و45 درساً في الإدارات الحكومية، وعقد خمس شراكات مجتمعية.وتناول التقرير جهود قسم دعوة الجاليات المتمثلة في إقامة 108 محاضرات و1673 درساً و113 خطبة مترجمة و 64 برنامجاً تعليمياً وثلاثة مشاريع إفطار صائم و 44 رحلة عمرة و96 لقاء تعليم القرآن الكريم، وبلغت الزيارات الميدانية 252 فيما وصل عدد الذين دخلوا الإسلام 55 مسلما جديداً من مختلف الجاليات.وأفاد التقرير بأنه بلغ عدد المستفيدين من مشروع الدعوة الإلكترونية 750 ألف مستفيد.