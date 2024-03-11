"إخاء تطلق حملة " عطاؤكم أثمر " لدعم الأيتام في جميع المجالات

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أطلقت المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام "إخاء " حملة " عطاؤكم أثمر" تزامناً مع شهر رمضان المبارك، بهدف دعم برامج ومشاريع المؤسسة التنموية التي يعود نفعها على المستفيدين من خدمات المؤسسة في كل فروعها.



تحقيق الاستدامة المالية:



مشروع السلة الغذائية:



التبرع لصندوق إخاء الوقفي لرعاية الأيتام:



وأوضح الرئيس التنفيذي للمؤسسة المهندس عمر بن عبدالرحمن الحسين أن "إخاء" تحرص على تحقيق الاستدامة المالية في مشاريعها لتجويد حياة الأيتام وتحقيق الاستقرار والاستقلال لهم ضمن الخطة الإستراتيجية للمؤسسة من خلال دعم الشركاء وإتاحة الفرصة للمتبرعين للمساهمة بالمسؤولية الاجتماعية وتجسيد التكاتف بين أفراد المجتمع، وتحقيق التكامل بين المؤسسة ومختلف الجهات لتمكين الأبناء وتوفير الحياة الكريمة لهم، لا سيما مع حلول شهر رمضان الفضيل.وأضاف المهندس الحسين، أن "إخاء" أطلقت حزمة من المنتجات والمشاريع ضمن حملة "عطاؤكم أثمر " عبر متجرها الإلكتروني اشتملت على زكاة المال والذهب والصدقات التي تضمنت السهم العام الذي يتيح التبرع لعدة برامج في آن واحد كالدعم المالي ودعم إيجارات الأيتام وإعاشتهم وتسديد فواتير الخدمات و الرعاية التعليمية في إخاء والبرامج الطبية المخصصة للأيتام، إضافة إلى مشروع الساعي للأرامل والمطلقات لمد يد العون للأرامل والمطلقات من الأيتام ورعايتهم وتأهيلهم علميًّا وتربويًّا، وتوفير ما يكفل لهم سُبل الحياة الكريمة، ومشروع دفع البلاء لكون الصدقة من أهم العبادات التي يتقرب بها العبد من الله عز وجل فهي تكفر الذنوب والخطايا وتزيل الهموم وتزيح الغم والابتلاء، و مشروع " تفريج كربة يتيم لقضاء الدين عن المديونين من الأيتام.وأفاد الحسين، أن الحملة تشتمل على مشروع السلة الغذائية من خلال توفير سلال غذائية للأسر المعسرة من الأيتام ذوي الظروف الخاصة، ومشروع تمكين الأسر من الأيتام وتأهيلهم لسوق العمل من خلال البرامج والدورات للاعتماد على النفس وتوفير الأدوات اللازمة التي تساعدهم بالبدء بمشاريعهم الخاصة، وكذلك مشروع ريال العافية: انطلاقاً من الحديث الشريف "داووا مرضاكم بالصدقة"، إضافة إلى رحلات الحج والعمرة لتأدية الأيتام لفريضة الحج وزيارة بيت الله الحرام مما يساهم بدمجهم في المجتمع وغرس مبادئ الدين الحنيف في نفوسهم وزرع القيم الدينية لديهم .كما تضمنت مشاريع الحملة كسوة يتيم من خلال توفير كسوة العيد لليتيم أو ملابس الدراسة أو كسوة الشتاء، علاوة على الصدقة الجارية من خلال دعم مشروع الأوقاف حيث أن لدى المؤسسة وقف للأيتام عبارة عن صالة تجارية في مكة المكرمة داخل حدود الحرم، يصرف ريعه على الخدمات التي تقدم للأيتام فاقدي السند من دفع إيجارات، وإعاشة، ومساعدات مالية، ومساعدات تعليمية وتدريبية وتأهيلية ودعم التوظيف.وأبان الرئيس التنفيذي أن المؤسسة أتاحت للمحسنين التبرع لصندوق إخاء الوقفي لرعاية الأيتام عبرها حملة " عطاؤكم أثمر " وهو عبارة عن صندوق استثماري وقفي يتم من خلاله استثمار تبرعاتهم لتصرف علته على الخدمات التي تقدم للأيتام فاقدي السند، وهو صندوق مفتوح على مدى الحياة، علاوة على التبرع لدعم مشروع صدقة جارية من خلال المساهمة الوقفية للأيتام الذين رحلوا عن الدنيا ليكون أجراً لا ينقطع للمتبرعين والمتبرع لهم.وحث الحسين أفراد المجتمع ومختلف الجهات للمساهمة بمشاريع حملة "عطاؤكم أثمر " طلبًا للأجر في هذا الشهر الفضيل الذي تتضاعف فيه الحسنات والأعمال الصالحة، وتجسيد التكاتف بين أفراد المجتمع الواحد وتعزيز التآخي والتآزر بينهم وترجمة القيم الإسلامية التي حث عليها ديننا الحنيف وتضمنتها القيم الإنسانية، وتقوية النسيج الاجتماعي وتعزيز أواصر الترابط بين أفراد المجتمع من خلال التبرع لمشاريع الحملة عبر رابط المتجر الإلكتروني أو زيارة أحد فروع المؤسسة أو الإيداع في حسابات المؤسسة البنكية.وتعد مؤسسة الخيرية لرعاية الايتام "إخاء" مؤسسة خيرية أنشئت بقرار مجلس الوزراء، ومسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ومتخصصة في تقديم الرعاية الشاملة للأيتام من ذوي الظروف الخاصة أو من في حكمهم.