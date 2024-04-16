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حصدت جمعية خيركم لتعليم القرآن وتحفيظه، جائزتي التميز في العمل الخيري في دورتها الخامسة عن فئتي المنشآت الكبيرة، والمشاريع المتميزة

جاء ذلك من خلال منافستها لأكثر من 200 مشاركة من الجهات الخيرية بالمملكة، وذلك في الحفل الذي نظمته الجائزة أمس بمنطقة الرياض، بحضور الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي أحمد السويلم.





"خيركم" تحصد جائزتي التميّز في العمل الخيري

وقدّم رئيس الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بجدة "خيركم" المهندس عبد العزيز حنفي، شكره لكل من أسهم في تحقيق الجائزة، مؤكداً أن الجائزة جائت بعد التخطيط والإعداد للحصول عليها، خصوصاً و "خيركم" على أعتاب عقدها الخامس خدمة لكتاب الله لأبناء محافظة جدة حضورياً، بل والمملكة والعالم أجمع عبر منصاتها الرقمية.يذكر أن "خيركم" حصدت بجانب المركز الأول عن فئة المنشآت الكبيرة، حصدت عبر مشروعها سفراء الذكر جائزة أفضل مشروع خيري متميز، وقد نالت في دروة سابقة جائزة أفضل مشروع عبر تطبيقها العالمي -أتلوها صح - والمتوفر بعدة لغات في الأجهزة الذكية مجاناً.