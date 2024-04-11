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إكرام مكة: حفظ أكثر من مليون كيلو جرام من فائض الطعام طوال شهر رمضان

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جمعية إكرام
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أعلنت جمعية إكرام لحفظ الطعام بمكة المكرمة عن وصول حجم فائض الطعام خلال شهر رمضان المبارك إلى أكثر من مليون كيلو جرام، استفاد منها العديد من فئات المجتمع.اضافة اعلان

حجم فائض الطعام خلال شهر رمضان:


وأوضحت الجمعية أن هذا الفائض تم جمعه بطريقة آمنة وصحية تلبي معايير السلامة الغذائية، حيث إنها وجبات لم يتم تقديمها لأحد، حيث بلغ حجم الفائض 1,165,000 كيلوجرام، وتطلب تنفيذ 1420 رحلة ميدانية بمركبات الجمعية طوال الشهر الكريم من أجل الحفاظ عليه.
وأشارت إلى أن المناطق التي تم التركيز عليها والتي يكثر فيها فائض الطعام هي فنادق المنطقة المركزية، ومؤسسات الإعاشة، والسوق المركزي لحلقات الخضار والفواكه، وساحات المسجد الحرام.
لا تحظى جمعية إكرام لحفظ الأغذية بالتقدير لجهودها في حفظ الأغذية فحسب، بل إنها تفتخر أيضًا بحصولها على أوسمة وشهادات هامة. وقد حصلت على جائزة الإحسان للجمعيات الرائدة في مجال الأغذية وحاصلة على شهادة التفتيش الدولية في حفظ الأغذية. بالإضافة إلى ذلك، حصلت الشركة على أربع شهادات ISO في مجالات ذات صلة، مما يؤكد التزامها بالحفاظ على معايير عالية في عملياتها.

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