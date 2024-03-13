جمعية "نماء المكية" بمكة المكرمة تُطلق مشروع سقيا المعتمرين

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أطلقت جمعية " نماء المكية للسقاية " بمنطقة مكة المكرمة، مشروع "سقيا المعتمرين" لموسم رمضان لعام 1445هـ، لتوفير المياه المبردة لضيوف الرحمن في المسجد الحرام.



خدمة ضيوف الرحمن:



وأكدت الجمعية، أن هذا المشروع يتم تنفيذه بإشراف لجنة السقاية والرفادة بإمارة منطقة مكة المكرمة لخدمة ضيوف الرحمن من خلال توفير وتقديم عبوات المياه المبردة للمعتمرين.ويُعد مشروع " سقيا المعتمرين” أحد مشاريع الجمعية النوعية الذي حظي بدعم من منصة إحسان وأهالي الخير لموسم رمضان، ويتم نقل وتوزيع المياه ذات التبريد العالي الذي يبلغ عددها تقريبا ٦٥٠٠ عبوة باليوم على ٤ محطات توزيع تحددها لجنة السقاية والرفادة يتم توزيعها عبر ٤٤ متطوعاً مؤهلاً ومدرباً لخدمة ضيوف الرحمن.