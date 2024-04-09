بالشراكة مع "إحسان".. جمعية نماء تواصل استقبال زكاة الفطر بحملة "اختمها.. بفطرة"

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تواصل جمعية نماء الأهلية بمنطقة مكة المكرمة حتى آخر أيام شهر رمضان المبارك استقبال زكاة الفطر ضمن حملة "اختمها.. بفطرة"؛ بالشراكة مع منصة إحسان، وذلك في إطار رسالتها الاجتماعية في تخفيف أعباء المحتاجين؛ من خلال إخراج زكاة الفطر من المزكين إلى مستحقيها في وقتها الشرعي.
استقبال زكاة الفطروأوضح مدير عام الجمعية فيصل الحميد، أن الجمعية بدأت ترتيبات وتنظيمات زكاة الفطر مبكرًا، من خلال اختيارها أفضل وأجود موردي أنواع الأرز بواسطة لجان مختصة، مبيناً أن الجمعية تستقبل الموكلين بزكاة الفطر عبر قنوات عدة أبرزها: منصة إحسان، أو استقبال الموكلين في مقار الجمعية في جدة ومكة والطائف، أو من خلال موقعها الإلكتروني، عبر الرابط:(هنا).
وتستهدف جمعية نماء من خلال مشروع زكاة الفطر، إيصال الفطر إلى ما يزيد على 160 ألف مستفيد ومستفيدة، في 16 محافظة داخل منطقة مكة المكرمة، من خلال العمل مع 55 جمعية خيرية في المحافظات والمراكز والهجر، وبمشاركة 266 موظفاً وموظفة وأكثر 600 متطوع ومتطوعة.
أهداف حملة اختمها بفطرةوتهدف حملة (#اختمها_بفطرة) إلى ترسيخ التكاتف الاجتماعي بين أفراد المجتمع، وتأكيد الإحسان إلى الفقراء، وكفهم عن السؤال في أيام العيد ليشاركوا فرحهم وسرورهم به، حيث يستطيع الموكل دفع قيمة زكاته بمبلغ 20 ريالاً للفرد الواحد لإخراجها أرزاً بواسطة البطاقات البنكية المختلفة، أو من خلال الدفع الإلكتروني عبر Apple Pay، أو عبر التحويل البنكي إلى حسابات الجمعية في البنوك السعودية.
يذكر أن جمعية نماء لديها خبرة تراكمية على مدى 15 عاماً، وتعمل على التحسين والتطوير في تأدية زكاة الفطر كل عام للوصول لأفضل الممارسات واستثمار التقنيات الحديثة والكفاءات البشرية المؤهلة لتحقيق أهداف هذا المشروع المبارك، مما انعكس بشكل مباشر على اتساع عدد المستفيدين من الأسر المتعففة، وتحقيق التكافل الاجتماعي المنشود.