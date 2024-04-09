بالشراكة مع "إحسان".. جمعية نماء تواصل استقبال زكاة الفطر بحملة "اختمها.. بفطرة"

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تواصل جمعية نماء الأهلية بمنطقة مكة المكرمة حتى آخر أيام شهر رمضان المبارك استقبال زكاة الفطر ضمن حملة "اختمها.. بفطرة"؛ بالشراكة مع منصة إحسان، وذلك في إطار رسالتها الاجتماعية في تخفيف أعباء المحتاجين؛ من خلال إخراج زكاة الفطر من المزكين إلى مستحقيها في وقتها الشرعي.



استقبال زكاة الفطر



أهداف حملة اختمها بفطرة

