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"تقديرهم واجب".. لقاء ينظمه فرع هيئة حقوق الإنسان بمكة

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هيئة حقوق الإنسان
أ أ
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نظم فرع هيئة حقوق الإنسان بمنطقة مكة المكرمة، اليوم الخميس، لقاءً بعنوان "تقديرهم واجب".

برنامج الأمان الأسري وتقدير كبار السناضافة اعلان

 وأكدت مـديرة فرع هيئة حقوق الإنسـان بمنطقة مكة الكرمة منى موسى العتيبي، أن اللقاء يأتي بالتعاون مع لجنة شؤون الأسرة والتنمية الاجتماعية بجدة، وبرنامج الأمان الأسري، بحضور عدد من مسؤولي الجهات الحكومية وعدد من كبار السن، وذلك في قاعة الجفالي بغرفة جدة.
 وأوضحت أن الاهتمام بحقوق كبار السـن أوصى به الدين الحنيف، وعلى ذلك جاء اهتمام القيادة الرشيدة – أيدها الله -بحقوق كبار السن، مشيرة إلى أنه تم صدور نظام حقوق كبار السـن ورعايتهم عام ١٤٤٣هـ، بهدف تمكين كبار السـن من العيش في بيئة تحفظ حقوقهم.
  كما نص النظام على عقوبات تصـدر على كل من يعتدي على حقوقهم بالسجن أو الغرامة بما يحقق الحماية لهم من الجميع سـواء كان هذا الاعتداء إيذاء جســدياً أو إهمالاً أو الاعتداء على أموالهم.

توفير حقوق كبار السن

وقدم مدير إدارة المتابعة والتحقيق بفرع هيئة حقوق الإنسان بمكة المكرمة عبدالله الزهراني ورقة عمل بعنوان "نظام حقوق كبار السن ورعايته"، تناول فيها دور هيئة حقوق الإنسان ومهامها، ونظام حقوق كبار السن المتضمن توفير حقوق كبار السن وتعريف كبير السن هو، من يتجاوز عمر 60 عامًا.
وبين أن حقوق كبار السن يقصد فيها الحقوق الشرعية والنظامية والمالية والجسدية والاجتماعية والمعنوية، وتوفير الحاجات الضرورية من سكن وملبس وعناية صحية وجسدية واجتماعية وترويحية.

برنامج وقائي للعنف ضد كبار السن

 فيما استعرضت الاختصاصية الاجتماعية ببرنامج الأمان الأسري بالمنطقة الغربية، سمية ربيع بن طالب، في ختام اللقاء الجهود المبذولة في تدريب المختصين على برنامج وقائي للعنف ضد كبار السن أُطلِق عليه "إحسان" لتدريب المختصين على تعزيز مبدأ الوقاية من العنف ضد كبار السن.

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