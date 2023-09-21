3 ساعات عصيبة.. نجاح جراحة وإنقاذ حياة مريضة في جدة

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نجح فريق طبي في محافظة جدة من إنقاذ حياة مريضة تعاني تضخم
شديد في الكبد والطحال في عملية جراحية استغرقت 3 ساعات تكللت ولله الحمد بالنجاح
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وأوضحت الإدارة الصحة في جدة، أن فريق الأشعة التداخلية بمستشفى شرق جدة تمكن من تشخيص مريضة تم استقبالها عبر قسم الطوارئ.
ارتفاع ضغط الشريان البابي وأكدت الفحوصات السريرية
والمخبرية والاشعاعية أنها تعاني تضخماً في الكبد و الطحال مع ارتفاع ضغط الشريان البابي
والذي نتج عنه دوالي "إغلاق" المعدة النزفية و صاحب ذلك وجود جلطات في الساق
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وبين الفريق الطبي المعالج للحالة أنه تقرر إجراء تدخل جراحي معقد من خلال فتحة صغيرة بوريد الفخذ تم فيه استخدام القسطرة بتقنية اصمام دوالي المعدة بالصمغ الطبي و بمساعدة اللفائف الطبية المعدنية.