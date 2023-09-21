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3 ساعات عصيبة.. نجاح جراحة وإنقاذ حياة مريضة في جدة

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إنقاذ حياة مريضة في جدة
أ أ
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نجح فريق طبي في محافظة جدة من إنقاذ حياة مريضة تعاني تضخم شديد في الكبد والطحال في عملية جراحية استغرقت 3 ساعات تكللت ولله الحمد بالنجاح .اضافة اعلان
 وأوضحت الإدارة الصحة في جدة، أن فريق الأشعة التداخلية بمستشفى شرق جدة تمكن من تشخيص مريضة تم استقبالها عبر قسم الطوارئ.


ارتفاع ضغط الشريان البابي

 وأكدت الفحوصات السريرية والمخبرية والاشعاعية أنها تعاني تضخماً في الكبد و الطحال مع ارتفاع ضغط الشريان البابي والذي نتج عنه دوالي "إغلاق" المعدة النزفية و صاحب ذلك وجود جلطات في الساق .
 وبين الفريق الطبي المعالج للحالة أنه تقرر إجراء تدخل جراحي معقد من خلال فتحة صغيرة بوريد الفخذ تم فيه استخدام القسطرة بتقنية اصمام دوالي المعدة بالصمغ الطبي و بمساعدة اللفائف الطبية المعدنية.

العملية تكللت بالنجاح

 وأكد أن ذلك تم تحت مخدر موضعي تكلل والله الحمد بالنجاح ، ليتم بعدها نقل المريضة لقسم التنويم ومتابعة حالتها من قبل الأطباء ومختصي التمريض لحين استقرار الحالة وخروجها بالسلامة من المستشفى بصحة وعافية.

أجراء 634 عملية جراحية

 الجدير بالذكر أن مستشفى شرق جدة استقبل 20249 مراجعاً في العيادات الخارجية الشهر الماضي ، فيما بلغ عدد مراجعي قسم الطوارئ 4487 مراجعًا، كما تمكن أطباء الجراحة من أجراء 634 عملية جراحية.

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