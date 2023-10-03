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صحيفة تواصل الالكترونية

"بيئة مكة" و "إكرام" تقيمان معرضًا لحفظ النعمة ومكافحة الهدر الغذائي

97وت
"بيئة مكة" و "إكرام" تقيمان معرضًا لحفظ النعمة
أ أ
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نظم مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالعاصمة المقدسة مع جمعية إكرام لحفظ الطعام بمكة المكرمة أمس، "معرضًا لحفظ النعمة ومكافحة الهدر الغذائي"، وذلك بالسوق المركزي للخضار والفاكهة بالعاصمة المقدسة، بالتزامن مع اليوم الدولي للحد من الهدر الغذائي.اضافة اعلان

استعراض "تطبيق إكرام"

 وأوضح مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالعاصمة المقدسة المهندس أحمد القرني؛ أن المعرض تضمن مراحل حفظ النعمة والاستدامة، حيث تم استعراض "تطبيق إكرام" الذي يقدم خدمة تفاعلية تهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي وتقليل الهدر والفقد في الغذاء.


تعزيز الأمن الغذائي في المشاعر المقدسة

 من جانبه بين مدير جمعية حفظ الطعام بمكة المكرمة أحمد حربي المطرفي؛ أن مشاركة الجمعية تأتي في سياق التعريف بجهود الجمعية المتنامية يومًا بعد يوم في خدمة ضيوف الرحمن، وإسهامها في تعزيز الأمن الغذائي في المشاعر المقدسة وتعزيز الشراكات الثنائية في المجالات المشتركة بالاستفادة من الفائض من الغذاء.

 

نشر الوعي وتشجيع الحد من الفقد والهدر

 يذكر أن وزارة البيئة والمياه والزراعة قد أطلقت مسبقاً مبادرة وحملة توعوية بعنوان "النقص ولا الزود" الذي يهدف إلى نشر الوعي وتشجيع الحد من الفقد والهدر، ونشر الوعي بالأمراض الناتجة عن الهدر الغذائي وكيفية التعامل مع النفايات، إلى جانب نشر الوعي بخصوص استخدام الموارد الطبيعية الزراعية بكفاءة.

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