الخميس، 13 ربيع الأول 1445 ، 28 سبتمبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

خدمات ميدانية لـ 5 ملايين مصلٍّ بالمسجد النبوي خلال أسبوع

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5 ملايين مصلٍّ بالمسجد النبوي
أ أ
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وفّرت مختلف الإدارات بالهيئة العامة لشؤون المسجد النبوي خدماتها الميدانية لاستقبال أكثر من 5 ملايين مصلٍّ, شهدوا الصلاة في المسجد النبوي خلال الفترة من الـ 3 وحتى الـ 10 من شهر ربيع الأول الجاري.اضافة اعلان

تنظيم الدخول إلى المواجهة الشريفة

 وشملت الخدمات تنظيم الدخول إلى المواجهة الشريفة, والصلاة في الروضة الشريفة حيث تشرّف 473.821 زائرًا بالسلام على رسول الله - صلى الله عليه وسلم – وصاحبيه رضوان الله عليهما.
 كما أدى 134.048 زائرًا الصلاة في الروضة الشريفة, إضافة إلى 110.436 زائرة خلال الأوقات المخصصة لهن.
فيما قُدمت الخدمات الإرشادية والمكانية وخدمة الترجمة الفورية وتوفير العربات والكراسي المتحركة لـ 14096 مصلين من كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة في المواقع المخصصة لهم داخل المسجد النبوي.

5.640.231 مصليًا في المسجد النبوي

 وأدّى 5.640.231 مصلياً الصلاة في المسجد النبوي – عدد تراكمي – خلال الصلوات الخمس خلال السبعة أيام الماضية, إلى جانب 4844 زائراً قدمت لهم خدمات الإرشاد عبر الرقم الموحد وقنوات التواصل.
 واستقبل معرض عمارة المسجد النبوي خلال الفترة ذاتها 3383 زائراً، حيث شاهدوا مراحل بناء الحرمين الشريفين وتوسعتهما, والجهود المقدمة لرعاية قاصديهما, كما زار 10.747 زائراً مكتبة المسجد النبوي.

توزيع ماء زمزم مع خدمات التنقل بالعربات الكهربائية

 فيما وزّعت 284.280 عبوة ماء زمزم إضافة إلى 101.761 وجبة إفطار صائم خلال وقت الإفطار داخل المسجد النبوي.

في حين استفاد 139.707 زائراً من كبار السن من خدمات التنقل بالعربات الكهربائية والكراسي المتحركة بين الساحات وأبواب المسجد النبوي.

فيما وزّعت وكالة شؤون المسجد النبوي 30.932 إهداءات منوعة على الزائرين.

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