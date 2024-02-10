السبت، 29 رجب 1445 ، 10 فبراير 2024

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الشؤون الإسلامية تطلق فعاليات المخيم الدعوي بمحافظة شقراء

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إطلاق المخيم الدعوي بشقراء
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 أطلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بوكالة الوزارة لشؤون الدعوة والإرشاد اليوم، برعاية وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، فعاليات المخيم الدعوي بمحافظة شقراء الذي يستمر ثلاثة أيام.اضافة اعلان

محاضرات دينية وكلمات توجيهية 


وتشتمل الفعاليات على محاضرات دينية وكلمات توجيهية وثقافية, حيث أقيمت بعد صلاة العصر محاضرة نسائية بعنوان التحذير من البدع والمحدثات، وبعد صلاة المغرب أقيمت محاضرة دعوية بعنوان الأفكار الهدامة المخالفة للكتاب والسنة، كما أقيم بعد صلاة العشاء ندوة عن خطر الأحزاب والجماعات الضالة.

تبصير الناس بأمور دينهم


 ويأتي تنظيم هذا المخيم الدعوي ضمن جهود الوزارة لتوعية وتبصير الناس بأمور دينهم ودنياهم والتحذير من كل ما يمس الدين والعقيدة الصحيحة الصافية ومحاربة الأفكار الضالة وتوعية المجتمع بمخاطرها وأهداف من يروجون لها.

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