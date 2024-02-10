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"إشراقة" تعرب عن شكرها لمؤسسة العبيكان في دعمها الخيري للجمعية

عبيكان
العبيكان
أ أ
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أعربت جمعية إشراقة لرعاية وتأهيل مرضى الإدمان بالرياض، عن شكرها لمؤسسة العبيكان الخيرية، لدعمها لبرامج التأهيل والرعاية بجمعية إشراقة.

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يذكر أن جمعية إشراقة في الرياض والمحافظات التابعة لها، تسعى دائما  لتقديم كل الدعم لمرضى الإدمان، حيث تهدف إلى الدفع بالمتعافين وانخراطهم في سوق العمل.
وأكدت في وقت سابق أنها جمعية متخصصة لرعاية وتأهيل مرضى الإدمان بأفضل الوسائل العلمية والنفسية والتأهيلية والاجتماعية.
كما أنه مصرح لنا من قبل المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم1462 تعمل الجمعية في منطقة الرياض والمحافظات التابعة لها.

أبرز أهداف جمعية إشراقة؟


أهداف الجمعية هي خمسة أهداف على نحو التالي:
1-تقديم الدعم النفسي لمرضى الإدمان وأسرهم.
2- تقديم البرامج العلاجية لمرضى الإدمان.
3 - تأهيل مرضى الإدمان للاندماج في المجتمع.
4- تأهيل المتعافين من الإدمان للانخراط في سوق العمل.
5- إقامة برامج وفعاليات توعوية عن أضرار المخدرات.

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