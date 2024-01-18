الخميس، 06 رجب 1445 ، 18 يناير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

منصة إحسان تدعو للمساهمة في صيانة مسجد الروضة بالرياض

GEIZiq_XYAAAH23
منصة إحسان
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
دعت منصة إحسان، اليوم الخميس، للمساهمة في صيانة جامع الروضة في منطقة الرياض.

صيانة جامع الروضة بالرياض

اضافة اعلان
وقالت منصة إحسان، عبر حسابها في منصة إكس "تويتر سابقا": "ساهم في صيانة جامع الروضة في منطقة الرياض، لتنال أجر إحسانك لبيوت الله، من خلال الرابط التالي اضغط هنا".

وتابعت منصة إحسان : "يسعى المشروع إلى تقديم خدمات الصيانة مما يعين المصلين على أداء الصلاة بخشوع وطمأنينة، ساهم بإحسانك، قال رسول الله -ﷺ-: "كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة".
يذكر أن منصة إحسان عبارة عن منصة وطنية للعمل الخيري تأسست بالأمر السامي الكريم، وتسعى إلى تعظيم أثر القطاع الخيري وتمكينه رقمياً.

جهود البر  الخيرية في عجلان



وفي وقت سابق، نفذت جمعية البر الخيرية بعجلان بمنطقة مكة المكرمة، بالشراكة مع منصة إحسان للعمل الخيري برنامج الأجهزة الكهربائية للمحتاجين لعدد ٤٧ أسرة.
وقالت البر الخيرية بعجلان، عبر حسابها الرسمي في منصة إكس: "إنه تم توصيل وتركيب الأجهزة عبر فريق من المختصين والمتطوعين، وجزى الله القائمين على منصة إحسان والمحسنين خير الجزاء وجعل ذلك في موازين حسناتهم".

ونشرت جمعية البر الخيرية بعجلان، مقطع فيديو وصور توثق من خلالها عملية تنفيذ برنامج الأجهزة الكهربائية للمحتاجين.

ماذا تعرف عن البر الخيرية بعجلان؟


يذكر أن جمعية البر الخيرية بعجلان هي جمعية خيرية سعودية، ومقرها في عجلان بمنطقة مكة المكرمة مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي  برقم (371) تأسست عام 1428هـ.


اقرأ أيضا

أمير منطقة القصيم يدشن حملتي " اعتناء " و" الدين يسر "

"طريف الخيرية" توزع كسوة الشتاء على رعاة الماشية ضمن مبادرة "شتانا عمل وتنمية"

بالشراكة مع إحسان.. "البر الخيرية" بعجلان تنفذ برنامج الأجهزة الكهربائية للأسر المحتاجة

خيركم" تسجل 1691 حافظاً وحافظة لكتاب الله وتجيز 356 مستفيداً بالروايات المختلفة خلال عام 2023م

البر الخيرية بالأبواء تودع كفالات الأيتام وأمهاتهم والأسر المكفولة

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

البر الخيرية بعجلان 6:40 م الخميس، 11 يناير 2024

بالشراكة مع إحسان.. "البر الخيرية" بعجلان تنفذ برنامج الأجهزة الكهربائية للأسر المحتاجة

images 7:13 م الجمعة، 05 يناير 2024

مركز لولوة الرميح يواصل تأهيل الصف الثاني من معلمات القرآن الكريم

اقرأ أيضا

رؤوم رفحاء
8:07 م الأحد، 07 يناير 2024

"رؤوم" لرعاية الأيتام برفحاء تقدم 4.5 ملايين ريال لمشروعات متنوعة خلال 2023

1630643029516
4:17 م الأحد، 07 يناير 2024

"خيرات" توقع اتفاقية مشاركة مجتمعية لحفظ النعمة وتقليل الهدر

تنزيل
11:41 م الجمعة، 05 يناير 2024

جمعية البر الخيرية في شرورة تنظم معرضا خاصا للأسر المنتجة

images
7:13 م الجمعة، 05 يناير 2024

مركز لولوة الرميح يواصل تأهيل الصف الثاني من معلمات القرآن الكريم

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

أهم 10
10:02 م الخميس، 18 يناير 2024

عاجل.. أهم 10.. الداخلية تنفذ حكم الشرع في مرتكب جريمة نكراء ومطالب المعلمين من الوزارة

مخدرات
9:16 م الخميس، 18 يناير 2024

"قات" و "حشيش".. إحباط عملتي تهريب في جازان والكشف عن الكمية المضبوطة

منصة قوى
9:02 م الخميس، 18 يناير 2024

عاجل.. قوى : هذا الإجراء إلزامي لكل منشأة

ا
8:33 م الخميس، 18 يناير 2024

"سرعة البديهة".. موقف مفاجيء لمعلم أثناء تسليمه طالبين جائزة التميز

الصندوق العقاري- العقارات - سكني
8:05 م الخميس، 18 يناير 2024

عاجل.. تنبيه مهم من الصندوق العقاري للمستفيدين حول الفترة المحددة "36 شهرا"

الطلاق - الاسرة
8:05 م الخميس، 18 يناير 2024

إحصائية صادمة خلال شهر.. 6 حالات طلاق لكل ساعة بدولة عربية