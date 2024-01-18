منصة إحسان تدعو للمساهمة في صيانة مسجد الروضة بالرياض

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دعت منصة إحسان، اليوم الخميس، للمساهمة في صيانة جامع الروضة في منطقة الرياض.





صيانة جامع الروضة بالرياض



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جهود البر الخيرية في عجلان



ماذا تعرف عن البر الخيرية بعجلان؟

