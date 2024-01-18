منصة إحسان تدعو للمساهمة في صيانة مسجد الروضة بالرياض

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دعت منصة إحسان، اليوم الخميس، للمساهمة في صيانة جامع الروضة في منطقة الرياض.
صيانة جامع الروضة بالرياض
وقالت منصة إحسان، عبر حسابها في منصة إكس "تويتر سابقا": "ساهم في صيانة جامع الروضة في منطقة الرياض، لتنال أجر إحسانك لبيوت الله، من خلال الرابط التالي اضغط هنا".
وتابعت منصة إحسان : "يسعى المشروع إلى تقديم خدمات الصيانة مما يعين المصلين على أداء الصلاة بخشوع وطمأنينة، ساهم بإحسانك، قال رسول الله -ﷺ-: "كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة".
يذكر أن منصة إحسان عبارة عن منصة وطنية للعمل الخيري تأسست بالأمر السامي الكريم، وتسعى إلى تعظيم أثر القطاع الخيري وتمكينه رقمياً.
جهود البر الخيرية في عجلان
وفي وقت سابق، نفذت جمعية البر الخيرية بعجلان بمنطقة مكة المكرمة، بالشراكة مع منصة إحسان للعمل الخيري برنامج الأجهزة الكهربائية للمحتاجين لعدد ٤٧ أسرة.
وقالت البر الخيرية بعجلان، عبر حسابها الرسمي في منصة إكس: "إنه تم توصيل وتركيب الأجهزة عبر فريق من المختصين والمتطوعين، وجزى الله القائمين على منصة إحسان والمحسنين خير الجزاء وجعل ذلك في موازين حسناتهم".
ونشرت جمعية البر الخيرية بعجلان، مقطع فيديو وصور توثق من خلالها عملية تنفيذ برنامج الأجهزة الكهربائية للمحتاجين.
ماذا تعرف عن البر الخيرية بعجلان؟
يذكر أن جمعية البر الخيرية بعجلان هي جمعية خيرية سعودية، ومقرها في عجلان بمنطقة مكة المكرمة مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (371) تأسست عام 1428هـ.