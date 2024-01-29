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بقيمة 9 ملايين ريال.. جمعية كفيف توقع عقدًا لإنشاء مركز للمكفوفين بالرياض

جمعية كفيف
جمعية كفيف
أ أ
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وقعت الجمعية الأهلية لرعاية المكفوفين (كفيف) مع أحد المكاتب الهندسية، عقدًا لإنشاء مركز للعناية بالمرأة والطفل الكفيفين، بقيمة تسعة ملايين ريال بمساحة تبلغ (2500) متر مربع، وذلك على أرض الجمعية بحي الجزيرة بمدينة الرياض.اضافة اعلان

إنشاء مركز للمكفوفين في الرياض


ويهدف الوقف، إلى رعاية المرأة الكفيفة، عبر عدد من البرامج والأنشطة التأهيلية المتنوعة في مجالات الطبخ، والتدبير المنزلي، والعناية الشخصية، مما يمكنها من تعزيز ثقتها والاعتماد على نفسها وجعلها ربة منزل ناجحة تعيش حياة كريمة.
إضافة إلى رعاية الأطفال المكفوفين ليقدم لهم خدمة التدخل المبكر من سن الولادة حتى السادسة من العمر، كما يقدم الخدمات التأهيلية والإرشادية لهم ولأسرهم.

ويعد هذا الوقف الأول من نوعه في المملكة للعناية بالمرأة والطفل، حيث يشمل مجموعة من الوحدات يشرف عليها خبراء متخصصون، هي وحدة تخصصية للتدخل المبكر ، وحدة تخصصية للتدخل المبكر للرضع، وحدة التشخيص، وحدة الدعم النفسي، وحدة المصادر، وحدة تخصصية للإعاقة البصرية، وحدة تمريض، وحدة نطق وتخاطب، وحدة علاج وظيفي وطبيعي.
كذلك يشتمل على وحدة ألعاب وترفيه متكيفة مع الأطفال ذوي الإعاقة البصرية، إلى جانب المكاتب التشغيلية والمناطق الترفيهية التي سيتم تكييفها لذوي الإعاقة البصرية من خلال توفير المسارات والأنظمة المساعدة لهم.

مبادرة تمكين الأوقاف


 وأسهمت جمعية دعم الأوقاف من خلال مبادرتها في تمكين الأوقاف بدور بارز في تيسير العمل والبدء بهذا الوقف الخيري، من خلال الشركات المثمرة مع بيوت الخبرة والجمعية الخيرية للخدمات الهندسية، للحصول على جودة عالية بتكلفة منخفضة.
 وتسعى جمعية المكفوفين الأهلية بمنطقة الرياض من خلال هذا المشروع إلى المساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تمكين الأفراد وتحسين جودة الحياة لهم.

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