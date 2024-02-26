الإثنين، 16 شعبان 1445 ، 26 فبراير 2024

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"إنسان" تُطلق مشروع السلة الرمضانية لخدمة أكثر من 13 ألف أسرة

الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض إنسان
الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض "إنسان"
أ أ
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أطلقت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض "إنسان"، مشروع السلة الرمضانية لعام 1445هـ.
وجاء الإطلاق بهدف مساعدة المستفيدين في تأمين احتياجاتهم الغذائية خلال شهر رمضان المبارك، في كافة فروع الجمعية البالغ عددها 21 فرعًا في مدينة الرياض ومحافظاتهااضافة اعلان

"إنسان" تُطلق مشروع السلة الرمضانية

 وأوضحت "إنسان" أنها تستهدف توزيع السلة الرمضانية لعدد 13.333 أسرة بمبلغ 300 ريال لكل أسرة يتيم.
داعيةً أهل الخير والعطاء من أفراد المجتمع للإسهام بتوفير السلة الرمضانية للأيتام، وإدراك أجري إفطار الصائم وإطعام اليتيم، من خلال التبرع عبر منصة إنسان للتبرع أو التحويل لحسابات الجمعية البنكية، أو زيارة أحد فرعها.

أهداف مشروع السلة الرمضانية

 يذكر أن مشروع السلة الرمضانية يأتي ضمن البرامج الموسمية التي تقدمها الجمعية للمستفيدين مطلع شهر رمضان من كل عام، حيث يتم إيداع المبلغ المخصص للسلة عبر حسابات الأسر البنكية؛ لتأمين احتياجاتهم الغذائية خلال الشهر الفضيل.
 وتسعى "إنسان" إلى إدخال الفرح والسرور على أسر وأبناء الجمعية من خلال المشاريع الموسمية التي اشتملت أيضًا على زكاة الفطر، وزكاة المال، وهدية العيد.
إضافة إلى مشاريع الحج والأضاحي وكسوة الشتاء والحقيبة المدرسية، فضلًا عن الخدمات الأساسية والمساندة التي تقدمها الجمعية كالكفالة بأنواعها والرعاية التعليمية والصحية وخدمات الإسكان، وبرامج التمكين والتدريب والتوظيف لتحقيق تطلعات الأبناء المستقبلية، والاكتفاء الذاتي والاستقرار الاجتماعي لهم.

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