"أيتام طريف" تنفق أكثر من مليون ريال خلال الربع الأول من 2024

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أنفقت جمعية رعاية الأيتام بمحافظة طريف، خلال الربع الأول من العام الحالي 2024م، (1.040.477) ريالاً، على المستفيدين من خدماتها من الأيتام والأرامل شملت الكفالات والمساعدات التعليمية وبعض المبادرات والمشاريع.





320.400 ريال كفالات للأيتام في طريف



إنفاق 187.400 ريال في مشروع السلة الغذائية



وأوضح المدير التنفيذي للجمعية سامي محمد الرويلي، أن المصروفات تضمنت إنفاق كفالات للأيتام بـ 320.400 ريال وإنفاق 47.500 ريال في مشروع توزيع التمور.وتضمنت المصروفات 5967 ريالاً في مشروع إضاءة بيت يتيم، وإنفاق 187.400 ريال في مشروع السلة الغذائية، و147.530 ريال في مشروع الأجهزة الكهربائية.كما أنفقت الجمعية مبلغ 97.500 ريال في مشروع بطاقات سنابل الخير ومبلغ 27.150 ريالاً في مشروع توزيع كراتين الدجاج.وأنفقت مبلغ 45.000 ريال في مشروع فطوري سحوري، ومبلغ 7080 ريالاً في مشروع كسوة العيد (تفصيل ثياب للأيتام).إضافة إلى إنفاق مبلغ 87.450 ريالاً في مشروع البطاقات، ومبلغ 67.200 ريال في مشروع رحلة العمرة للأيتام.داعياً إلى دعم ومساندة الجمعية لتقديم هذه الخدمات ورعاية الأيتام.