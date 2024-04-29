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جمعية معافاة الصحية تشارك في المعرض والمؤتمر الدولي الخامس لعلوم الرياضة والنشاط البدني

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جمعية معافاة
أ أ
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شاركت جمعية معافاة الصحية في المعرض والمؤتمر الدولي الخامس لعلوم الرياضة والنشاط البدني .
جاء ذلك بحضور معالي نائب وزير الرياضة أ. بدر القاضي وسعادة رئيس ‎جامعة الملك سعود المكلّف أ.د. عبدالله السلمان.اضافة اعلان
وذكرت المدير التنفيذي أ.غادة خياط أن الهدف من المشاركة التوعية والتثقيف وإبراز دور جمعية معافاة الصحية وبرامجها الدوائية .
من جانبه، نوه سعادة رئيس مجلس الإدارة لجمعية معافاة الصحية  أ.د عبدالله المطرفي بأهمية المشاركة في مثل هذه المؤتمرات لإبراز الدور التكاملي بين وزارة الصحة والجمعيات الصحية وجامعة الملك سعود لتعزيز جودة الحياة وفق رؤية 2030.

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