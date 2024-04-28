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اتفاقيات تعاون بين جمعية "إكرام" وفنادق المدينة للحدّ من الهدر الغذائي

جمعية إكرام لحفظ الطعام
جمعية "إكرام" لحفظ الطعام
أ أ
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 أبرمت جمعية "إكرام" لحفظ الطعام بالمدينة المنورة، اتفاقيات تعاون مشتركة مع عددٍ من الفنادق الواقعة بالمنطقة المركزية، للإسهام في حفظ الأطعمة، والحدّ من الهدر والفقد الغذائي.اضافة اعلان
يأتي ذلك تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030 في تعزيز الأمن الغذائي.
 وأوضح مدير الجمعية أحمد المطرفي، أن توقيع العقود يأتي استمرارًا لأعمال الجمعية التي تشمل توزيع مياه سقيا زمزم في المسجد النبوي، وجامع قباء.
مبينًا أن هذه المشروعات تهدف إلى تعزيز دور الجمعية بعد افتتاح أول فروعها بالمدينة المنورة مؤخرًا، كما تعتزم تدشين فروعٍ مماثلة في عددٍ من مناطق المملكة.

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