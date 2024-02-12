"إشراقة" تعرب عن شكرها لمؤسسة "عبد الله الراجحي" في دعمها الخيري للجمعية

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ومن أهم أعمال القسم النسائي بالجمعية:

أبرز أهداف إشراقة؟

أعربت جمعية إشراقة لرعاية وتأهيل مرضى الإدمان بالرياض، عن شكرها لمؤسسة "عبد الله الراجحي الخيرية"، لدعمها برامج التأهيل والرعاية للقسم النسائي بالجمعية.1-مقابلة الراغبات في التعافي.2- تقديم الدعم النفسي والاجتماعي3- استقبال الاستشارات الأسرية ومتابعة الحالات4-تعديل السلوك الإدماني5- تقديم الجلسات الفردية.يذكر أن جمعية إشراقة في الرياض والمحافظات التابعة لها، تسعى دائما لتقديم كل الدعم لمرضى الإدمان، حيث تهدف إلى الدفع بالمتعافين وانخراطهم في سوق العمل.وأكدت جمعية إشراقة في وقت سابق أنها جمعية متخصصة لرعاية وتأهيل مرضى الإدمان بأفضل الوسائل العلمية والنفسية والتأهيلية والاجتماعية.كما أنه مصرح له من قبل المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم1462 تعمل الجمعية في منطقة الرياض والمحافظات التابعة لها.أهداف الجمعية هي خمسة أهداف على نحو التالي:1-تقديم الدعم النفسي لمرضى الإدمان وأسرهم.2- تقديم البرامج العلاجية لمرضى الإدمان.3 - تأهيل مرضى الإدمان للاندماج في المجتمع.4- تأهيل المتعافين من الإدمان للانخراط في سوق العمل.5- إقامة برامج وفعاليات توعوية عن أضرار المخدرات.