الإثنين، 02 شعبان 1445 ، 12 فبراير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

"إشراقة" تعرب عن شكرها لمؤسسة "عبد الله الراجحي" في دعمها الخيري للجمعية

الراجحي وإشراقة
إشراقة
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
أعربت جمعية إشراقة لرعاية وتأهيل مرضى الإدمان بالرياض، عن شكرها لمؤسسة "عبد الله الراجحي الخيرية"، لدعمها برامج التأهيل والرعاية للقسم النسائي بالجمعية.اضافة اعلان

ومن أهم أعمال القسم النسائي بالجمعية:


1-مقابلة الراغبات في التعافي.
  2- تقديم الدعم النفسي والاجتماعي 
3- استقبال الاستشارات الأسرية  ومتابعة الحالات 
4-تعديل السلوك  الإدماني
 5-  تقديم الجلسات الفردية.
يذكر أن جمعية إشراقة في الرياض والمحافظات التابعة لها، تسعى دائما  لتقديم كل الدعم لمرضى الإدمان، حيث تهدف إلى الدفع بالمتعافين وانخراطهم في سوق العمل.

وأكدت جمعية إشراقة في وقت سابق أنها جمعية متخصصة لرعاية وتأهيل مرضى الإدمان بأفضل الوسائل العلمية والنفسية والتأهيلية والاجتماعية.
كما أنه مصرح له من قبل المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم1462 تعمل الجمعية في منطقة الرياض والمحافظات التابعة لها.

أبرز أهداف إشراقة؟


أهداف الجمعية هي خمسة أهداف على نحو التالي:

1-تقديم الدعم النفسي لمرضى الإدمان وأسرهم.
2- تقديم البرامج العلاجية لمرضى الإدمان.
3 - تأهيل مرضى الإدمان للاندماج في المجتمع.
4- تأهيل المتعافين من الإدمان للانخراط في سوق العمل.
5- إقامة برامج وفعاليات توعوية عن أضرار المخدرات.

اقرأ أيضا

الشؤون الإسلامية تطلق فرصة تطوعية لجمع المصاحف القديمة من مساجد الرياض

جمعية "وعي" تنفذ دورة تدريبية لإعداد الممارسين للوقاية من المخدرات

"كفى" توعية 770 ألف مستفيد ومستفيدة خلال 2023

بقيمة 9 ملايين ريال.. جمعية كفيف توقع عقدًا لإنشاء مركز للمكفوفين بالرياض

"خيرات" لحفظ النعمة تقدم أكثر من 4 ملايين وجبة لمستفيديها

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

GF0XfXNXEAEvs0R 9:50 م السبت، 10 فبراير 2024

الشؤون الإسلامية تطلق فعاليات المخيم الدعوي بمحافظة شقراء

عبيكان 6:18 م السبت، 10 فبراير 2024

"إشراقة" تعرب عن شكرها لمؤسسة العبيكان في دعمها الخيري للجمعية

جمعية كفيف 6:32 م الإثنين، 29 يناير 2024

بقيمة 9 ملايين ريال.. جمعية كفيف توقع عقدًا لإنشاء مركز للمكفوفين بالرياض

GEIZiq_XYAAAH23 9:49 م الخميس، 18 يناير 2024

منصة إحسان تدعو للمساهمة في صيانة مسجد الروضة بالرياض