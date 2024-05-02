الخميس، 23 شوال 1445 ، 02 مايو 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

اتفاقية لتقديم خدمات تعليمية مخفضة لمستفيدي "تراحم" القصيم

تراحم القصيم
اتفاقية لتقديم خدمات تعليمية مخفضة لمستفيدي "تراحم" القصيم
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أبرمت اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم بمنطقة القصيم "تراحم"، اتفاقية تعاون مع المعهد السعودي للتدريب اليوم الخميس 02/ 05/ 2024م.اضافة اعلان

تقديم خدمات تعليمية مخفضة لمستفيدي "تراحم" القصيم


وتأتي الاتفاقية لتقديم خصومات في خدمات التعليم والتدريب لمستفيدي اللجنة ومنسوبيها وفق معايير عالية الجودة وبكوادر تدريبية متمكنة.
حيث جرى توقيع الاتفاقية بين كل من المدير التنفيذي، أحمد بن إبراهيم الشريف، ومدير الشركة السعودية للتدريب، خالد قاسم أسعد.
وتأتي هذه الاتفاقية رغبة من اللجنة للدخول في شراكة مع شركات ومؤسسات وقطاعات ذات سمعة وخبرة في مجال تعليم اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي وغيرها من البرامج التدريبية للمستفيدين.

اقرأ أيضا

تراحم توقّع شراكة مجتمعية لتقديم خدمات الرعاية الصحية لمستفيديها

تدعم 400 ألف طالب.. "تكافل" تعلن مواعيد التسجيل في برامجها للعام القادم

جمعية "تراؤف" في حفر الباطن تحصل على جائزة التميز في العمل الخيري

"خيركم" تحصد جائزتي التميّز في العمل الخيري

إكرام مكة: حفظ أكثر من مليون كيلو جرام من فائض الطعام طوال شهر رمضان

تابعوا آخر أخبار تواصل على
whatsapp twitter nabd news
كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

تراحم 6:20 م الثلاثاء، 23 أبريل 2024

تراحم توقّع شراكة مجتمعية لتقديم خدمات الرعاية الصحية لمستفيديها