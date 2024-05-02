اتفاقية لتقديم خدمات تعليمية مخفضة لمستفيدي "تراحم" القصيم

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أبرمت اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم بمنطقة القصيم "تراحم"، اتفاقية تعاون مع المعهد السعودي للتدريب اليوم الخميس 02/ 05/ 2024م.





تقديم خدمات تعليمية مخفضة لمستفيدي "تراحم" القصيم







وتأتي الاتفاقية لتقديم خصومات في خدمات التعليم والتدريب لمستفيدي اللجنة ومنسوبيها وفق معايير عالية الجودة وبكوادر تدريبية متمكنة.حيث جرى توقيع الاتفاقية بين كل من المدير التنفيذي، أحمد بن إبراهيم الشريف، ومدير الشركة السعودية للتدريب، خالد قاسم أسعد.وتأتي هذه الاتفاقية رغبة من اللجنة للدخول في شراكة مع شركات ومؤسسات وقطاعات ذات سمعة وخبرة في مجال تعليم اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي وغيرها من البرامج التدريبية للمستفيدين.