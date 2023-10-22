أمير الرياض يدشّن تطبيق "ريان وبيان" لتعليم القرآن الكريم للنشء

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دشّن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، في مكتبه بقصر الحكم اليوم، تطبيق "ريان وبيان" لتعليم القرآن الكريم للناشئة. اضافة اعلان





تطبيق "ريان وبيان" لتعليم القرآن الكريم للناشئة.



تعليم الأطفال القرآن الكريم بشكل ذاتي ومعاصر



مستقبل تطبيقات القرآن الكريم



جاء ذلك خلال استقبال سموه، لرئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالرياض "مكنون" عبدالرحمن بن عبدالله الهذلول ومنسوبي الجمعية.واستمع سموه، إلى شرح عن خدمات التطبيق التي تهدف إلى تعليم الأطفال القرآن الكريم بشكل ذاتي ومعاصر، من خلال إدارة حلقات حفظ القرآن، وتوفير إشعارات وتنبيهات مستمرة للأطفال والمعلمين، وتوفير أدوات قياس وتقارير لمتابعة تقدم الأطفال في حفظ القرآن وقياس آداء المعلمين.كما تسلّم سموه، من رئيس الجمعية نسخة من كتيب بعنوان "مستقبل تطبيقات القرآن الكريم"، معربًا عن تمنياته لهم بالتوفيق في أعمالهم وأهدافهم.