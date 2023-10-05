تقرير رسمي: حصر 29 ألف عقار وقفي.. ورفع العائد النقدي بنسبة 27 %

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أوضح تقرير رسمي أصدرته الهيئة العامة للأوقاف، أنه تم حصر جميع أصول الأوقاف البالغة 29 ألف أصل عقاري وتقدير حجمها وتحصيل تعويضات لحوالى 200 وقف منزوع.

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ولفت التقرير إلى رفع العوائد النقدية بنسبة تصل إلى 27% وتأسيس صندوق استثماري لسد الاحتياجات الصحية في المدينة المنورة ساهمت الهيئة فيه تنفيذاً لشروط الواقفين بمبلغ 200 مليون ريال.





5 صناديق استثمارية



محفظة ضيوف الرحمن



كما تم دعم تأسيس 5 صناديق استثمارية وقفية تخصصية مشتركة تستفيد منها الجمعيات الأهلية برأسمال يتجاوز 186مليون ريال ساهمت الهيئة فيه بمبلغ 50 مليون ريال.ولفت التقرير إلى تأسيس محفظة مالية لضمان تمويل المشاريع الاستثمارية للكيانات الوقفية والمنظمات غير الربحية في البنوك السعودية بـ 100 مليون ريال، وفقا لـ"المدينة".ووفقا للتقرير، فقد وصل عدد برامج تمكين الجمعيات الأهلية الوقفية إلى 166برنامجاً بزيادة 84%عن العام السابق. وتطرق التقرير إلى ما قدمته الهيئة في جميع مجالات المنح والتي بلغت 650 مليون ريال.أما محفظة ضيوف الرحمن التي تضم أكثر من 48 مشروعاً لخدمة الحجاج والمعتمرين بلغ إجمالي الصرف عليها من شروط الواقفين أكثر من 520 مليون ريال، واستفاد منها 700 ألف معتمر وحاج. وبلغت محفظة الفئات الأشد حاجة 20 مشروعاً لتحسين الظروف الاجتماعية.يُذكر أن الهيئة تعمل على تحقيق مستهدفاتها ضمن رؤية 2030 في تعزيز الاستدامة للقطاع غير الربحي، وتنظيم الأوقاف والمحافظة عليها وتطويرها وتنميتها، بما يحقق شروط واقفيها ويعزز دورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.