7800 مستفيد من خدمات جمعية الإحسان الطبية بجازان

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قدَّمت جمعية الإحسان الطبية الخيرية بمنطقة جازان، خدماتها العلاجية والتثقيفية خلال الربع الثالث لعام 2023م لـ 7852 مستفيدًا ومستفيدةً من مشاريع الجمعية الرئيسة.

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إجراء 255 عملية جراحية



وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية أحمد الفيفي، أن مشروع سفير لنقل مرضى الفشل الكلوي وأمراض الدم الوراثية قدم خدماته لـ 339 مستفيدًا، وتم إجراء 255 عملية جراحية من خلال مشروع شفاء لإجراء العمليات الجراحية للمرضى المحتاجين.





162 جهازًا طبيًّا للمرضى المحتاجين



فيما قدَّم مشروع سند 162 جهازًا طبيًّا للمرضى المحتاجين في منازلهم، وقدمت العيادات المتنقلة خدماتها الطبية الأولية والتثقيف الصحي لأكثر من 3984 مستفيدًا ومستفيدةً، واستفاد من مشروع الكشف المبكر عن سرطان الثدي 248 مستفيدةً قدمت لهن الخدمة من خلال عيادة متنقلة، كما قام مشروع الاستشاري الزائر بالجمعية بتقديم الخدمات الاستشارية لـ 2864 مستفيدًا ومستفيدةً.





88 فرصة تطوعية



وبيَّن الفيفي أن وحدة التطوع الصحي بالجمعية قدمت 88 فرصة تطوعية شارك فيها 368 متطوعًا من الاستشاريين والأطباء والفنيين قدموا خلالها 5232 ساعة تطوعية.وأضاف أن الجمعية أطلقت الحملة التوعوية للكشف المبكر عن سرطان الثدي بالتزامن مع شهر أكتوبر في 4 محافظات في القطاع الجبلي بمنطقة جازان بداية بالريث ثم العيدابي وفيفاء وأخيراً العارضة، تقدم خلالها العيادة المتنقلة للكشف المبكر عن سرطان الثدي خدماتها للمستفيدات عبر طاقم نسائي متكامل.





تقديم الخدمات بأعلى معايير التميز



وتسعى الجمعية من خلال برامجها ومبادراتها على تلمس حاجة المستفيدين ومد يد العون لهم في أماكن تواجدهم, وتقديم الخدمات بأعلى معايير التميز والأداء المؤسسي، وتقييم الخدمات لتطويرها بشكل مستمر موجهاً شكره لكافة الشركاء والمؤسسات المانحة.