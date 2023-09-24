جمعية "تآلف" لتيسير الزواج: تدريب 5 آلاف مستفيد

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أعلنت جمعية تيسير الزواج والرعاية الأسرية "تآلف" بعنيزة، أن خمسة آلاف شخص استفادوا من دورات وبرامج التدريب التي ينظمها المركز.

وجمعية "تآلف" هي جمعية خيرية اجتماعية متخصصة في كل ما من شأنه بناء الأسرة المسلمة الصالحة وتحقيق التكافل الاجتماعي.

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أهداف مركز "تآلف" للتدريب



أكثر من 27 ألف مستفيد



وأشارت إلى أن أهم أهداف مركز "تآلف" للتدريب هي:- نشر الوعي الأسري.- تحقيق السعادة الزوجية.- تثقيف المقبلين على الزواج.- تقليل نسب الطلاق في المجتمع.- التوعية بطرق حل المشكلات الأسرية.وفي أبريل الماضي، أصدرَت جمعية تيسير الزواج والرعاية الأسرية "تآلف" بمحافظة عنيزة، تقريرَها السنوي لعام 2022م،الذي تضمَّن أعمالَ وإنجازاتِ وخدمات الجمعية المقدَّمة لأكثر من 27,504 مستفيدين ومستفيدات.وقدمت "تآلف" مساعداتها المالية لـ 298 شابًّا بمبلغ 3165000 ريال، كما قدمت 20 قرضًا بمبلغ 870000 ريال.إضافة إلى خدماتها من خلال مركز شامل لحالات الرؤية والتوعوية والصلح والاستشارات القانونية والجلسات النفسية لـ 8285 مستفيدًا ومستفيدةً.وأسهمت الجمعية من خلال قسم الرعاية الأسرية في حل المشكلات بكل أمان وخصوصية لـ 14117 مستفيدًا ومستفيدةً من البرامج واللقاءات والاستشارات والإصلاح والتوفيق.إضافة إلى 22 دورة للمقبلين والمقبلات على الزواج، و9 دورات تدريبية،بإجمالي مستفيدين بلغ عددهم 4784 مستفيدًا ومستفيدةً.