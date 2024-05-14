شاهد.. حالة مطرية غزيرة شرق الرياض

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وثق مقطع فيديو متداول، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، هطول أمطار غزيرة على الرياض.



أمطار على الرياض



توقعات حالة الطقس



تأثير الرياح النشطة



📍امطار حي الاندلس

شرق #الرياض_الآن

الاثنين ٥ ذوالقعدة ١٤٤٥هـ

13 مايو 2024م

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. pic.twitter.com/ttWcbKjEsz — طقس (@tqqs) May 13, 2024

وأظهر المقطع المتداول، أجواء ماطرة ورياح نشطة في حي الأندلس شرق الرياض.وتشهد الرياض حاليا حالة مطرية متوسطة إلى غزيرة ورياح نشطة، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس - بمشيئة الله تعالى - بأن الفرصة ماتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة في حين تكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق القصيم، الرياض والشرقية.كما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف وتبوك تمتد إلى أجزاء من منطقتي حائل والمدينة المنورة.وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-50 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى شمالية شرقية تتحول ليلاً شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي وجنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 15-40 كم/ساعة تصل إلى 50 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة باتجاه مضيق باب المندب.