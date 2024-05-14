مشهد فاق التوقعات.. سطو مسلح على سيارة أمن مصفحة وتهريب رئيس عصابة بفرنسا

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في واقعة صادمة بفرنسا، تمكن أفراد عصابة من السطو المسلح على سيارة شرطة مصفحة وقتل الحراس وتهريب زعيم العصابة.



سطو مسلح على سيارة شرطة:



مطاردة واسعة:



وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يوثق الواقعة، حيث تعرضت سيارة الأمن المصفحة التي تنقل رئيس العصابة لهجوم ونجح المهاجمون في تحرير رئيسهم والهرب من المكان بعدما قتلوا 2 من الحراس وأصابوا 3 آخرين.وحسب وسائل إعلام فقد وقع الهجوم المنسق، الذي يأتي وسط تصاعد أعمال العنف المرتبطة بالمخدرات في أنحاء أوروبا.وقال مصدر في الشرطة الفرنسية إن الهارب يشتبه في أنه أمر بارتكاب جريمة قتل في مرسيليا، وكانت له علاقات بعصابة "السود" القوية في المدينة.من جانبه قال وزير الداخلية جيرالد دارمانان، أن السلطات الأمنية بدأت عملية مطاردة واسعة.وكتب على منصة "إكس": "نستخدم كل الوسائل للإمساك بهؤلاء المجرمين. وبناء على تعليماتي، جرى حشد عدة مئات من أفراد الشرطة والدرك".من جهة أخرى علق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على الواقعة قائلاً : "الهجوم الذي وقع صباح اليوم وأودى بحياة ضباط السجن يشكل صدمة لنا جميعا. الأمّة تقف إلى جانب أهاليهم والجرحى وزملائهم، ويتم بذل كل الجهود للعثور على مرتكبي هذه الجريمة حتى يتم تحقيق العدالة."