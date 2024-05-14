مشهد مثير لقطيع من الغزلان داخل محمية في تبوك

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أظهر مقطع فيديو، تم تداوله على منصة إكس مشهدا مثيرا ونادرا لعدد من الغزلان يتجول في محمية في منطقة تبوك شمال غرب المملكة.



قطيع من الغزلان بمحمية في منطقة تبوك:



غزلان بالرياض:



وأوضح الفيديو، الغزلان وهي تركض بسرعة داخل المحمية، حيث ظهرت تتنقل بين الصخور في مشهد مثير.وكانت الغزلان في المملكة منتشرة بكثرة في وقت سابق بمعظم مناطق الجزيرة العربية، حيث كانت تعيش في السهول الرملية.وفي وقت سابق تداول أيضا رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق تجول غزلان على أحد الطرق الرئيسية بمنطقة نساح، التي تبعد عن الرياض أربعين كيلو متر تقريبًا.وأظهر مقطع الفيديو حينها سير الغزلان على الطريق، والتجول بين الأشجار الخارجية أمام المنازل، على أحد الطرق الرئيسية جنوب الرياض، وسط مرور المركبات من على الطريق.