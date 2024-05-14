فيديو يحبس الأنفاس لبقرة سائبة في شوارع الخُبر

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لبقرة تائهة في شوارع الخُبر على شارع الملك خالد عند حي الخزامى مقابل مطعم البيك.



صدمتها حافلة ركاب:



أسد يتجول في شوارع اليرموك:



أسد هارب في حي بالقاهرة:



أسد يتجول بشوارع الكويت:



وأظهر الفيديو البقرة وهي تتجول وسط الشارع وبين السيارات بطريقة خطيرة، حيث أفاد النشطاء أنها سببت ببعض الفوضى لكن تم احتواء الموقف والإمساك بها لاحقاً.كما أكدوا أنها لم تتسبب في إيذاء أحد، ولكن هي من تعرضت للضرر بعد أن صدمتها حافلة ركاب بشكل طفيف.وفي وقت سابق، وثق مقطع فيديو تناقلته وسائل إعلام عراقية مشهدا صادما لهروب أسد من أحد المباني السكنية وتجوله في شوارع مدينة اليرموك بالعاصمة بغداد.وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي، قد تداولوا مقطع فيديو لأسد يتجول داخل منطقة اليرموك غربي بغداد.وأظهر الفيديو وقوف الأسد على أحد جدران المنازل وكأنه أضل طريقه إلى المنزل الذي يحتضنه.وحذر رواد مواقع التواصل الاجتماعي من خطورة وجود الحيوانات المفترسة وتربيتها داخل الأحياء السكنية.وقبل أيام أظهر مقطع فيديو، تم تداوله على منصة "إكس"، العثور على أسد هارب في أحد شوارع العاصمة المصرية القاهرة.أظهر مقطع الفيديو المتداول والذي نشرته أيضا وسائل إعلام مصرية، سكان حي بالقاهرة يعثرون على الأسد أمام إحدى الفيلات.كما يظهر مقطع الفيديو، أحد الأشخاص وهو يلقي القبض على الأسد في إحدى الفيلات بالقاهرة الجديدة.وقد تمكن الشخص من الإمساك بالأسد من عنقه بعدما وضعه في شبكة صيد الأسماك.وقام الرجل بالتجول بالأسد في أحد الشوارع وحوله عدد من الأشخاص، في حالة خوف وحذر بين سكان الحي.أيضا في وقت سابق عثر على أسد يتجول في الشوارع بمنطقة بيان السكنية بجنوب العاصمة الكويتية، بعد أن هرب من بيت صاحبه.وأفاد حينها مصدر أمني لرويترز أن مواطناً عثر على أسد متوسط العمر و"هادئ الطبع" يتجول في الشوارع فاستدرجه وأدخله إلى سيارته.كما حاول أن يقود السيارة وبداخلها الأسد، لكنه شعر بالخطر فاستدعى الشرطة التي حضرت ونقلت الأسد إلى سيارة النجدة ثم استدعت طبيباً بيطرياً من الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية للتعامل معه.