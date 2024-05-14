الثلاثاء، 06 ذو القعدة 1445 ، 14 مايو 2024

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بالفيديو.. هطول أمطار غزيرة على أبها

أمطار أبها
أمطار أبها
أ أ
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وثق مقطع فيديو متداول، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، هطول أمطار الخير على السودة في محافظة أبها، خلال الساعات القليلة الماضية.

أمطار على أبهااضافة اعلان

وأظهر المقطع المتداول، أجواء ماطرة على أبها، وخروج الأهالي للاستمتاع بالأجواء وزخات المطر.

توقعات حالة الطقس


وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن الفرصة ماتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة.

حركة الرياح السطحية

في حين تكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من منطقتي الرياض، الشرقية، كما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقتي تبوك والمدينة المنورة خاصة الساحلية منها.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة تصل إلى 45 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-40 كم/ساعة تصل إلى 50 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة باتجاه مضيق باب المندب.
وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الشمالي والأوسط من نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي يصل إلى أعلى من مترين مع تكون السحب الرعدية الممطرة باتجاه مضيق باب المندب.


📍امطار السودة #أبها_الأن
   الثلاثاء  ٦  ذوالقعدة ١٤٤٥هـ

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