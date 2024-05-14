بالفيديو.. هطول أمطار غزيرة على أبها

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وثق مقطع فيديو متداول، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، هطول أمطار الخير على السودة في محافظة أبها، خلال الساعات القليلة الماضية.



أمطار على أبها



توقعات حالة الطقس



حركة الرياح السطحية



📍امطار السودة #أبها_الأن

الثلاثاء ٦ ذوالقعدة ١٤٤٥هـ

14 مايو 2024م

متابعة | نايف العجلان

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. pic.twitter.com/1PxSfTfQIK — طقس (@tqqs) May 14, 2024

وأظهر المقطع المتداول، أجواء ماطرة على أبها، وخروج الأهالي للاستمتاع بالأجواء وزخات المطر.وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن الفرصة ماتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة.في حين تكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من منطقتي الرياض، الشرقية، كما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقتي تبوك والمدينة المنورة خاصة الساحلية منها.وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة تصل إلى 45 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-40 كم/ساعة تصل إلى 50 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة باتجاه مضيق باب المندب.وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الشمالي والأوسط من نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي يصل إلى أعلى من مترين مع تكون السحب الرعدية الممطرة باتجاه مضيق باب المندب.📍امطار السودة #أبها_الأنالثلاثاء ٦ ذوالقعدة ١٤٤٥هـ