بعد عشرات المركبات.. السيول تدفن ناقة في الرمال بسلطنة عمان

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أظهر مقطع فيديو تم تداوله على منصة "إكس"، لحظات إنقاذ ناقة دفنتها الرمال عقب السيول الغزيرة في سلطنة عمان.



إنقاذ ناقة دفنتها الرمال:



غرق عشرات السيارات في سيول سلطنة عمان:



طلاب جرفتهم السيول:



ويظهر مقطع الفيديو المتداول رجال الإنقاذ، وهم يحاولون إبعاد الرمال من حول أقدام الناقة التي دفنتها السيول.يذكر أن عمان شهدت منذ يوم الأحد الماضي عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة ورياح عاتية تسببت بسيول في عدة مناطق بالبلاد.وفي وقت سابق وثق مقطع فيديو تناقلته حسابات عُمانية مشهدا صادما، لغرق العشرات من السيارات إثر السيول الجارفة التي اجتاحت البلاد.ويظهر مقطع الفيديو الذي نشره حساب "الخيمة العمانية" غرق 38 سيارة في مناطق متفرقة خاصة بسمد الشأن بولاية المضيبي.ويظهر مقطع الفيديو بعض المركبات قد جرفتها السيول في أماكن نائية حيث ظهر بعضها وقد دمرت كلية بسبب قوة السيول.كما وثق أيضا مقطع فيديو تم تداوله على منصة إكس مشاهد مذهلة للسيول في سلطنة عمان والتي ضربت عددا من الولايات في البلاد.وأظهر مقطع فيديو نشره حساب "الخيمة العمانية"، مشهدا لطلاب غمرتهم مياه السيول وهم يحملون حقائبهم حتى وصلت المياه لأعناقهم وذلك في في قرية سفالة بولاية إبراء.كما نشر الحساب أيضا مشهدا آخر لغرق المركبات التي جرفتها سيول عنيفة في سمد الشأن بولاية المضيبي.